Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde Çocuk Üniversitesi açıldı

Yerel

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ZBEÜSEM) tarafından düzenlenen "Çocuk Üniversitesi" açılışı Rektör Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ZBEÜSEM) tarafından her yıl geleneksel olarak çocukların ve gençlerin beceri, araştırma ve uygulama koordinasyonunu sağlama, proje hazırlama becerilerini ortaya koyma amacıyla düzenlenen "Çocuk Üniversitesi"nin açılışı gerçekleştirildi. Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda yapılan açılışa BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, akademisyenler, çocuklar ve çocukların aileleri katıldı.

Etikliğin açılışında konuşan Rektör Özölçer, Sürekli Eğitim Merkezinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Çocuk Üniversitesinin öğrenme ve keşfetme hevesi olan çocuklara kapılalarını açtığını ve onları eğlenceli bir öğrenme yolculuğuna çıkardığına dikkat çekti. Özölçer, "Burada sevgili öğrencilerimize sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda hayatın her alanında başarılı olabilmeleri için gerekli olan becerileri de kazandırmayı hedefliyoruz. Çünkü biz, her çocuğun güçlü bir potansiyel taşıdığına inanıyor, bu potansiyeli en iyi şekilde ortaya çıkarmak için var gücümüzle çaba göstermeyi milletimize ve aziz ülkemize bir vefa borcu biliyoruz" diye konuştu.

Rektör Özölçer, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta ZBEÜSEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emel Kesim olmak üzere herkese teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından akademisyenler sırayla modüller hakkında bilgi vermesinin ardından 12 Temmuz'a kadar sürecek olan eğitimler başladı. - ZONGULDAK