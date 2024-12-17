Zonguldak Üniversitesi Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda - Son Dakika
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Zonguldak Üniversitesi Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda

Zonguldak Üniversitesi Batı Karadeniz Kariyer Fuarı\'nda

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, BATIKAF'24'te yoğun ilgi gördü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

17.12.2024 13:01
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (BATIKAF'24) yerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Bolu Valiliği ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde BEUN'un da paydaşı olduğu ikinci kez gerçekleştirilen Batı Karadeniz'in en büyük kariyer fuarı Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF'24), yoğun bir katılımla başladı.

BATIKAF'24, Kongre Merkezi Bordo Salonda düzenlenen açılış programına Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, il protokolü, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, paydaş Üniversitelerin rektörleri, Zonguldak Teknopark Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu ve paydaş Üniversitelerin Teknopark müdürleri, BEUN Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Dr. Öğr. Üyesi Seval Çapanlar ile paydaş Üniversitelerin Kariyer Merkezi Müdürleri akademik-idari yönetici ve personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Şef Doç. Dr. Can Doğan yönetiminde Hasan Hüseyin Genç'in konuk sanatçı olduğu ve Zonguldaklı madencilerden oluşan Madenci Korosu'nun konseri büyük beğeni topladı. Açılış konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. Madenci Korosu Şefi Doç. Dr. Can Doğan, paydaş üniversitelerin Kariyer Merkezi müdürleri ile platin ve altın sponsorların temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Etkinlikte Zonguldak Teknopark altın sponsorluğundan dolayı BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Zonguldak Teknopark Müdürü Doç. Dr. Kesikoğlu'na plaket takdim etti.

Kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından açılış programı sona erdi. Protokol üyeleri, stantları ve fuar alanlarını ziyaret ederek, iş dünyası temsilcileri ve gençlerle görüşmeler yaptı.

BEUN Standına Yoğun İlgi

Fuarda yerini alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi standı, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. BEUN standını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, paydaş Üniversitelerin Rektörleri ve katılımcılar ziyaret etti. Rektör Özölçer, BEUN'nun standını ziyaret eden protokol üyeleri, rektör ve öğrencilere üniversite hakkında bilgi aktardı. Rektör Prof. Dr. Özölçer, ardından paydaş üniversitelerin stantlarını ziyaret etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Erol Keskin koordinatörlüğünde "Çikolatanın Serüveni Workshop" ile Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünden Öğr. Gör. Özkan Karadavut tarafından "Uygulamalı Cilt Bakımı ve Refleksoloji" başlıklı eğitim verildi. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği workshop eğitimleri ile katılımcılar için düzenlenen çark platformu büyük beğeni topladı.

İki gün boyunca sürecek olan etkinlikte katılımcılar mesleklerle ilgili detaylı bilgi alma, kariyer planlarını oluşturma, bölgedeki şirketlerle tanışma, kendi markalarını oluşturma ve girişimcilik konularında düşüncelerini kurum ve kuruluşlarla paylaşma fırsatı yakalayacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Üniversitesi Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda - Son Dakika

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