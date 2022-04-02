Zonguldaklı madencilerin yer altında ilk sahuru: 300 metrede domates, salatalık, soğan... - Son Dakika
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Zonguldaklı madencilerin yer altında ilk sahuru: 300 metrede domates, salatalık, soğan...

02.04.2022 09:08

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında çalışan işçiler, ilk sahuru yerin 300 metre altında yaptı. 8 aylık maden işçisi Sefer Altay ise mesai arkadaşlarıyla ilk kez ailesinden uzakta oruca niyet etti. İşçiler sahurun ardından mesailerine kaldıkları yerden devam etti.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren maden ocağında üretim için hazırlık çalışması yapan maden işçileri yılın ilk sahurunu birlikte yaptı. Gece vardiyası işçileri 00.00'da girdikleri maden ocağında saatler sahur vaktini gösterdiğinde mesailerine ara verdi. İşçiler yanlarında getirdikleri domates, salatalık soğan, yoğurt, konserve ve ekmekten oluşan sahur sofrasını kurarak birlikte sahur yemeği yedi.

Madenciler ilk sahurunu yerin 300 metre altında yaptı

İLK DEFA YERİN ALTINDA SAHUR YAPTI

Pandemi dolayısıyla memleketi Zonguldak'a taşınan 24 yaşındaki Sefer Altay isimli maden işçisi, "Daha önce Zonguldak civarlarında çalıştım. İstanbul'da çalıştım. Pandemi dolayısıyla Zonguldak'a gelmeye karar verdim. Askerliğimi yaptım, iş aramaya başladım. Arılar Şirketi'ne başvuru yaptım. İşimi devam ettiriyorum. Başlayalı 8 ay oldu. Beğendim güzel işyeri. Arkadaşlar ortamı da iyi. Madencilik ağır bir iş ama güzel. Önemli olan zaten işyeri ve arkadaşlar. Madencilik hayatımda ilk defa sahur yaşıyorum. Ailemden ayrı olduğum için biraz üzgünüm ama arkadaşlarımla mutluyum. Buraya girince dışarıda olanları unutuyorum" diye konuştu.

"İÇİMİZDE BURUK BİR SEVİNÇ VAR"

22 yıllık maden işçisi Erdoğan Bozma da ailelerinden uzakta olsalar da mesai arkadaşlarıyla aile olduklarını ifade ederek, "Öncelikle Ramazan'ın milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 22 yıldan beri Arılar Madencilikteyim. Gayet de memnunuz. İçimizde tabi Ramazan dolayısıyla ailemizden uzaktayız. Buruk bir sevinç var. Arkadaş ortamında gayet iyiyiz. Her sene aynı sahuru bu maden ocağında yapıyoruz. Yeri geliyor sahurda, yeri geliyor iftarda evimizde oluyoruz. Öncelikli dileğim Ramazan'ın milletimize hayırlı olması, Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutluyorum. Sahurda domates, salatalık, konserve ve içeceğimiz var. Sahur bitti tekrar işimize döneceğiz" dedi.

Madenciler ilk sahurunu yerin 300 metre altında yaptı

SAHUR SONRASI MESAİLERİNE DEVAM ETTİLER

15 yıllık maden işçisi Güngör Soylu, "15 yıldan beri buradayım. Hemen hemen gerek sahurda, gerek iftarda arkadaşlarımızla Ramazan ayı geçiriyoruz. Şimdiden İslam Alemi, Türk Halkı'nın Ramazan Ayı'nı kutluyorum. Bayramı da tebrik ediyorum. Ailemizden uzaktayız. Buruk bir sevinç var. Ama arkadaşlarımız da bizim ailemiz. Hemen hemen 15-20 senedir burada beraberiz. Onlar da bizim ailemiz. Kendi ailemizden uzaktayız ama arkadaşlarımızla beraber Ramazan Ayı'nı geçiriyoruz. Bu sahur Ramazan Ayı'nın ilk sahuru" diye ifade etti. Yemeğin ardından dualar eden işçiler Ramazan Ayı'nın hayırlı olmasını dilediler. İşçiler sofrayı topladıktan sonra mesailerine devam etti.

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Zonguldak, Ramazan, Domates, Altay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zonguldaklı madencilerin yer altında ilk sahuru: 300 metrede domates, salatalık, soğan... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldaklı madencilerin yer altında ilk sahuru: 300 metrede domates, salatalık, soğan... - Son Dakika
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