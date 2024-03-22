14 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-28' operasyonunda 34 gözaltı - Son Dakika
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14 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-28' operasyonunda 34 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Sibergöz-28' operasyonunda 14 ilde 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda bir adet otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk lirası ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.

22.03.2024 19:35  Güncelleme: 19:42
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14 ilde "Sibergöz-28" operasyonu: 34 gözaltı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-28" operasyonunda 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak'ta nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı ve 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak "Sibergöz-28" Operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımına göre, düzenlenen operasyonlar sonucunda 34 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlar sonucunda, 1 adet otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk lirası, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

14 ilde gerçekleştirilen \'Sibergöz-28\' operasyonunda 34 gözaltı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 14 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-28' operasyonunda 34 gözaltı - Son Dakika
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