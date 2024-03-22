14 ilde gerçekleştirilen \'Sibergöz-28\' operasyonunda 34 gözaltı

İzmir'de orman arazilerini satma vaadiyle dolandırıcılık olayı

İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Çiftlikbank vurgununa benzeyen olayda 'İzmirli tosuncuk' olarak bilinen O.A. ve şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.