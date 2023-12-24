15 Temmuz Gazisi Akın, Yargıtay\'ın Akıncı Üssü darbecilerine verdiği karar hakkında açıklamalarda bulundu

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde Kahramankazan'da bulunan Akıncı Üssü'nde 'Gazi' unvanı alan Cafer Akın, Yargıtay'ın 'FETÖ'nün sivil imamları' ile askerlere verilen 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da halkın iradesinin önüne geçmek için seçilmiş hükümete yönelik darbe girişiminde bulunmuştu. Darbeci teröristler tarafından İstanbul'da köprüler trafiğe kapatılırken, Ankara Akıncı Üssü'nden havalanan jetler ise Gazi Meclis'i bombalamıştı. 'Kahraman' unvanını darbecilere karşı gösterdiği kararlı mücadelesiyle alan Kahramankazan o gece 9 Şehit, 92 Gazi verdi. Ardından halkın direnişiyle sonlanan darbenin askerleri hakim karşısına çıktı. Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanı'na suikasta teşebbüs" ve 75 kişiye yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçlarından verilen toplam 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafınca da onandı. Üzerinden 7 yıla aşkın süre geçen darbenin ardından Akıncı Üssü'nde yüzde 60 yaralanarak Gazi olan Cafer Akın İHA muhabirine olay gününü ve Yargıtay'ın onadığı karar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kahramankazan 15 Temmuz Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gazi Cafer Akın o geceyi şöyle anlattı:

"15 Temmuz 2016 Cuma günüydü. Ben mesai saati bitiminde eşim ve çocuklarımla birlikte Kahramankazan Peçenek Mahallesi'ndeki köyümüze gittik. Köyümüzde yapılan günlük işlerimizi yaptıktan sonra ilerleyen saatlerde Kahramankazan'da ikamet eden kayınçom beni aradı. 'İstanbul'da Boğaz Köprüsü kapatılmış olağan dışı bir şeyler oluyor, bilgin var mı?' diye, bende bilgimin olmadığını söyledim, ama içime de bir kurt düştü. Kahramankazan'da bulunan evimize geldik."

Kahramankazan'a gelerek Belediye binası önünde toplanıldığını söyleyen Akın, "O arada ben belediyede çalışıyorum. Belediyenin önüne gittik. 10-15 kişi olduk. Yavaş yavaş olaylar ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'da köprünün kapatıldığı daha sonra Ankara'da Özel Hareket Daire Başkanlığının bombalandığı ortaya çıktı. Bu arada iyice kalabalık olmaya başladı. Vatandaşlar tabi ilerleyen saatlerde Ne yapalım? Belediyede mi duralım, eve mi gidelim diye konuşurken, selalar verilmeye başladı" dedi.

15 Temmuz Gazisi Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde halkı meydanlara, havaalanına davet ettiğini sonrasında Akıncı Üssü'ne hareket ettiklerini anlattı.

"Şerefli ordumuzun üniformasına saygımızdan müdahalede bulunmadık"

Akıncı Üssü'nde bulunan darbeci askerleri vazgeçirmeye çalıştıklarını ifade eden Akın, "Şerefli Türk ordusunun içine sızmış hainler bizi görür görmez, havaya ateş ederek gelmeyin, yaklaşmayın dediler. Tabi biz durmadık, bunların üzerine doğru gittik. Sonra dedik ki, 'bakın arkadaşlar, siz de bizim evladımızsınız, Türk evladısınız. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Özel Hareket Daire Başkanlığının vurulduğu bilgileri geliyor, şehitlerimiz var, yapmayın etmeyin' bunları ikna çabasına tutuştuk. Saatlerce bunlara dil döktük ama ne yazık ki bu hainler bizi anlamadılar. Tabi beyinleri yıkanmış. Şerefli ordumuzun da üniformalarını giymişler. Ona saygımızdan biz bunlara herhangi bir hakaretle veya sert bir müdahalede bulunmadık" diye konuştu.

"Gazi olma şerefine nail oldum"

Darbecilerin ilerleyen saatlerde üzerlerine ateş ettiğini ve uzvunu kaybettiğini ifade eden Akın, "İlerleyen saatlerde bunlar kaybedeceklerini anlayınca orada hedef gözetmeksizin bizlere ateş ettiler. Burada bizim Kahramankazan'ımız da 9 şehit verdik, 92 de gazimiz oldu. O gece ben de o gece yaralanarak sol ayağımdan uzuv kaybım var yüzde 60 engel olarak yaralandım. Gazi olma şerefine nail oldum, şehitlerimiz oldu. 9 tane hepsinin acısı hala yüreğimize 7 yıl geçmesine rağmen hala acısını taşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bu dünyada verilen cezalardan razıyız"

Yargılanma sürecini takip ettiğini söyleyen Cafer Akın, "İlerleyen süreçte bunların mahkeme süreci oldu. Akıncı davasını takip ettik. En son kararlar çıktı. Acımızı dindirmeyecekti, ama kanunlar çerçevesinde verilen kararlar da Yargıtay tarafından onandı. Biz bunlara bu dünyada verilen cezalardan razıyız. Ama biliyoruz ki diğer tarafta Allah'ın verdiği ceza bunlara ağır olacak. Bu verdikleri kayıpları, bu öksüz bıraktıkları çocukların yetim bıraktıkları çocukların hesabını ahirette verecekler, inşallah" dedi.

"Gazilik unvanını ölene kadar taşıyacağız"

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'Gazilik' unvanına nail olduğunu söyleyen Akın, "Gazilik unvanı gurur verici tabi, o gece şehadet nasip olmadı. Şehadet herkese nasip olmaz. Bizde gazilikle onurlandık. Bu gururu, onuru ölene kadar taşıyacağız. Gazilik vatan için ödenen bedelin bir nişanesi, gurur duyuyoruz. Ayrıca yaşadığımız ilçe Kahraman unvanı aldı. Kahramankazan oldu. Artık ilçemiz bundan da gurur duyuyoruz. Bu ilçenin isminin değişmesinde bizimde bir nebze olsun payımız olduğu için gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Gazi Cafer Akın, tekrardan işgal ve darbe girişimine kalkışmak isteyenler olursa yaşananları göz önüne almaları gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü ceza alacak duruma gelmeyecekler. Kimse bu devleti bölemeyecek. Kimse bu devletimizi, milletimizi yıkamayacak, buna da kimse müsaade etmeyecek. Biz de en başta giderek bunlara müsaade etmeyeceğimizi göstereceğiz" ifadeleriyle konuşmasına son verdi. - ANKARA