17 ilde uyuşturucuya karşı 'Narkoçelik-29' operasyonları: 103 şüpheli yakalandı, 45'i tutuklandı - Son Dakika
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17 ilde uyuşturucuya karşı 'Narkoçelik-29' operasyonları: 103 şüpheli yakalandı, 45'i tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-29' operasyonları sonucu 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir, kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 45'i tutuklandı, 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

30.07.2024 08:13
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17 ilde uyuşturucuya karşı "Narkoçelik-29" operasyonları: 103 şüpheli yakalandı, 45'i tutuklandı

Düzenlenen operasyonlarda 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir, kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen "Narkoçelik-29" operasyonları sonucu 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerden 45'i tutuklanırken 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkoçelik-29" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu yakalanan 103 şüpheliden 45'i tutuklandı, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Kenevir, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 ilde uyuşturucuya karşı 'Narkoçelik-29' operasyonları: 103 şüpheli yakalandı, 45'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17 ilde uyuşturucuya karşı 'Narkoçelik-29' operasyonları: 103 şüpheli yakalandı, 45'i tutuklandı - Son Dakika
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