2,5 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu

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Kazanç vaadiyle 112 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyeye sevk edildi

2,5 milyar TL değerinde dolandırıcılık yapan şahıslar adliyede

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli olarak 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden verdikleri yanıltıcı reklamlarla 112 kişiyi dolandırarak kurdukları 23 paravan şirket üzerinden 2023-2024 yıllarında 2,5 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekiplerince, 'Bilişim Sistemlerinin, Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçunu gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik Eskişehir merkezli 18 ilde çalışma yapıldı. Eskişehir merkezli olarak Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Uşak, Yozgat illerinde, haksız kazanç sağlamak isteyerek 'Yüksek kazanç, forex kazanç, yatırım temsilcisi' başlıkları ile sosyal medya uygulamalarında reklam ve ilan veren, yanıltıcı paylaşımlarda bulunan, web sitelerine aldatıcı linklerle yönlendirdikleri şahısların kazanç vaadi ile para yatırmalarını sağlayan ve haksız kazanç temin eden şahısların yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Farklı şehirlerde 23 adet paravan şirket kurarak 111 olayda 112 kişinin dolandırıldığı tespit eden ekipler, şüphelilere ait banka hesap hareketlerinde 2023-2024 yıllarında yaklaşık 2,5 milyar TL işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 1 şahıs Gürcistan'a, 1 şahıs da Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı. Operasyonlarda toplam 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, başka şahsılara ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda kullanıma hazır sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 24 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin de gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.