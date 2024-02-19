Şevki Yılmaz, 2. Abdülhamid'in torununun düğününde Atatürk'e hakaret etti! İlber Ortaylı'nın verdiği tepki dikkat çekti - Son Dakika
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Şevki Yılmaz, 2. Abdülhamid'in torununun düğününde Atatürk'e hakaret etti! İlber Ortaylı'nın verdiği tepki dikkat çekti

Sultan II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde gelin ve damadın şahitliklerini yapan isimlerden birisi olan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katıldığı törende "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı. Yılmaz'ın bu sözleri sarf ettiği anlarda Ortaylı'nın verdiği tepki dikkat çekti.

19.02.2024 13:16  Güncelleme: 13:32
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Sultan II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Osmanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'nde düzenlenen törenle evlendi. Bu mutlu günde, nikah şahitlerinden Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Atatürk'ü ve Cumhuriyetin kurucularına saldırdı. Yılmaz, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katıldığı törende yaptığı konuşmada, " Osmanlı'yla iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Şevki Yılmaz, 2. Abdülhamid'in torununun düğününde Atatürk'e hakaret etti! İlber Ortaylı'nın verdiği tepki dikkat çekti

İLBER ORTAYLI'NIN YANINDA TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu, hayatını Yiğit Onur Kaya ile birleştirdi. Çiftin evliliklerine tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz şahitlik etti. Halil Konakçı da törende yer alan isimler arasındaydı. Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın mikrofonu eline alarak yaptığı konuşma düğün merasiminin önüne geçti.

Şevki Yılmaz, 2. Abdülhamid'in torununun düğününde Atatürk'e hakaret etti! İlber Ortaylı'nın verdiği tepki dikkat çekti

ORTAYLI'NIN BEDEN DİLİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Yılmaz, "Osmanlı'yla iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum. Bugün elhamdülillah böyle bir ailenin düğününde birlikteyiz" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı. O sözlerin edildiği sırada Mehmet Fatih Çıtak'ın yanında bulunan İlber Ortaylı'nın beden dili dikkatlerden kaçmadı.

Şevki Yılmaz, 2. Abdülhamid'in torununun düğününde Atatürk'e hakaret etti! İlber Ortaylı'nın verdiği tepki dikkat çekti

DÜĞÜN TÖRENİNİN KONUKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Törenin konukları arasında Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, imam Halil Konakçı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Pazan, Star gazetesi köşe yazarı Nuh Albayrak, TV program yapımcı ve sunucusu Pelin Çift, TV programcısı Mehmet Fatih Çıtlak, TV programcısı ve yazar Mustafa Armağan, tarihçi yazar Şafak Tunç, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun da yer aldı.

"SÜRÜLMEYİ HAK ETTİKLERİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞLER"

Şevki Yılmaz'ın Atatürk'ün soyuna dil uzattığı sözlerine, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özdağ, "Şevki Yılmaz, Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum diyerek Atatürk ve TBMM'ne hakaret etmiştir. Bu adama derhal dava açılmaz ise Cumhuriyetin savcısı kalmamış demektir. Şevki umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm. Bu arada düğünü yapan Osmanlı ailesi de bunun gibi adamları düğünlerine davet ederek sürülmeyi hak ettiklerini bir kez daha göstermişler" dedi.

2. Abdülhamid'in torununun düğününde Atatürk'e Saldırdı: Şevki Yılmaz'a tepkiler büyüyor
Şevki Yılmaz, 2. Abdülhamid\'in torununun düğününde Atatürk\'e hakaret etti! İlber Ortaylı\'nın verdiği tepki dikkat çekti

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Son Dakika 3.Sayfa Şevki Yılmaz, 2. Abdülhamid'in torununun düğününde Atatürk'e hakaret etti! İlber Ortaylı'nın verdiği tepki dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Sadoca Sadoca: OSMANLI ATAMDIR ŞEVKİ YILMAZ ADAMDIR 1058 963 Yanıtla
  • sadullah nas: ağzına sağlık Şevki hoca OSMANLI atamızdır 842 688 Yanıtla
  • Ercan Soykök: Sürüldü mü? Korkakça kaçtılar…. 605 721 Yanıtla
  • Ercan Soykök: Korkakça kaçıp gavura sığındılar. 614 674 Yanıtla
  • Seka Sijaric: Yahu gercekten soruyorum bu adamların bu cemmatlerin vatandaşa yada ülkeye bir eşşek kadar faydası varmı ya 554 548 Yanıtla
  • hasan celik: Ancak senin kadar işte… 461 253
  • Atilla Ata: Kolpaçino 5 te Ümit Özdağ’a da bir rol verin. 437 214 Yanıtla
  • Cengiz Altıntaş: Ümitte hep kemiğe atlıyor. Gebeş kaplumbağa 332 230 Yanıtla
  • zoro beyi: Osmanlı hanedanlık ile yönetildi nasıl atan olur beyin 213 193
  • Zafer Koç: Aynen öyle sadocan. 97 59
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SON DAKİKA: Şevki Yılmaz, 2. Abdülhamid'in torununun düğününde Atatürk'e hakaret etti! İlber Ortaylı'nın verdiği tepki dikkat çekti - Son Dakika
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