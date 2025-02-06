20 milyarlık yasa dışı transferin şifresi paralardaki seri numarasıymış - Son Dakika
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20 milyarlık yasa dışı transferin şifresi paralardaki seri numarasıymış

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Antalya'da 'Hawala' isimli sistemle yasa dışı 20 milyar TL para transferi gerçekleştirip, komisyon aldığı belirlenen kuyumcu ve döviz bürosu sahibi ile çalışanlarından oluşan 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, transfer işlemini 5, 10 TL ile 1, 5 ve 10 dolar gibi paraların seri numarasının fotoğrafını teslim alacak kişilere gönderdikleri şifreli kontrol sistemiyle yaptığı ortaya çıktı.

06.02.2025 21:31  Güncelleme: 21:43
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Antalya'da 2 yıl önce, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Tefecilik', 'Dolandırıcılık', 'Yağma' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' suçlarını işleyen şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

PARALARI ÇUVALLA GETİRMİŞLER

Ekipler A.K.'ya ait kuyumcuda yaklaşık 9 milyon TL'nin hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. Bu kapsamda iş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiği ya da teslim aldığını belirledi.

20 milyarlık yasa dışı transferin şifresi paralardaki seri numarasıymış

YÖNTEMİN ADI 'HAWALA'

Ekiplerin araştırmasında yasa dışı para transferi yapmak isteyen yerli ve yabancıların K.A., A.K. ve D.C.'nin işlettikleri kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek, göndermek istedikleri miktarı şüphelilere söylediği belirlendi. Ekipler para transferinin 'Hawala' adı verilen yasa dışı yöntemle gerçekleştirildiğini tespit etti.

20 milyarlık yasa dışı transferin şifresi paralardaki seri numarasıymış

ŞİFRE: SERİ NUMARASI

Bu sisteme göre şüphelilerin şifre yazılmış belge veya seri numarası gözükecek şekilde 5, 10 TL ile 1, 5, 10 dolar gibi paraların fotoğrafı ile teslim edecek/alacak kişilerin fotoğrafını birbirine gönderdikleri ortaya çıkarıldı. Kuyumcu ve döviz bürosu işletenlerin yasa dışı para transferinden yüzde 5 komisyon aldığı belirlendi.

20 milyarlık yasa dışı transferin şifresi paralardaki seri numarasıymış

20 MİLYAR TL'LİK YASA DIŞI TRANSFER

Yapılan araştırmalar sonrası 17 şüpheli geçen yıl nisan ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin banka kayıtlarından 2020 yılı sonrasında parasal işlem hacimlerinde kayıtlı gelirinden fazla, çok yüksek oranda artış olduğu, kripto hesaplarına para aktarıldığı tespit edildi. İnceleme sonrasında şüphelilerin yaklaşık 20 milyar TL'yi yasa dışı yöntemle transfer ettikleri ve bu aktarma işlemi üzerinden de yaklaşık yüzde 5 komisyon ücreti aldıkları, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri tespit edildi.

20 milyarlık yasa dışı transferin şifresi paralardaki seri numarasıymış

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin de katılımıyla suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan K.A., A.K. ve D.C. ile 2'si kadın 14 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.

20 milyarlık yasa dışı transferin şifresi paralardaki seri numarasıymış
Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Döviz, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 20 milyarlık yasa dışı transferin şifresi paralardaki seri numarasıymış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yunus Durak:
    Bu yolsuzluk, yozlaşma niye son zamanlarda doruğa çıktı. Parmağı olanların allah belasını versin 60 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    Deha dizisinde de belirtilmişti bu sistem. 48 0 Yanıtla
  • miray:
    Kara Para Aklamaktan 33 0 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    içimiz dışımız pislik helalinden çalışanlar 22,5 emekli olan 14,5 bu hükümeti tebrik etmek lazım suçluyu halktan koruyor 70 sabıka kaydı olan dışarıda 22 4 Yanıtla
  • murat2069:
    adamlar teknik kullanmış helal olsun BİRŞEY OLMAZZ ORTADA EL KONULAN İYİ PARA VARSA 3 ay sorgu sonra tahliye çoook ornekleri gorduk seneryo aynı oyuncular farklı 24 1 Yanıtla
  • Said Demir:
    fetönün paralarıdır. 15 1 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    biz de emekli 20 lira diye bekleyelim mücadele verelim 11 3 Yanıtla
  • Bekir Boylu:
    bu hawala murat Ağırelin kitabinda ki olay değil mi la 8 0 Yanıtla
  • Emrullah null:
    önce deha dizisi konu aldı bu yöntemi sonra baskın yapıldı 3 0 Yanıtla
  • k K:
    hakim ve savcılar para için görev lerini ancak yaparlar. anlayan anlamıştır partron. 3 0 Yanıtla
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