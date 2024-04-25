Belediye personeli, 23 Nisan\'da kutlamalarında çocuk tekmeledi

Tepki çeken olayın yaşandı adres Malatya oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen belediye personeli Mustafa H.'nin dronuna balon isabet etti. Duruma öfkelenen Mustafa H.,3'ncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'ye tekme atarak düşürdü. Küçük çocuğun ailesi ise saldırgandan şikayetçi oldu.
Pütürge Belediyesi personeli olan Mustafa H., okuldaki etkinlikleri görüntülemek için dron çekimi yapmak istedi. Mustafa H., dronu hazırladığı sırada etkinliklere katılan 3'ncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'nin elindeki balon, dronun üzerine düştü. Duruma sinirlenen Mustafa H., Talha Ş.'ye doğru yönelerek önce balona vurdu ardından da çocuğa tekme attı.
Saldırganın attığı tekme o kadar sertti ki, talihsiz çocuk havalanarak yere çakıldı. Çevredekilerin araya girmesi ile Mustafa H., sakinleşirken, Talha Ş.'nin durumu anlatması üzerine ailesi darp raporu alarak şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Mustafa H., Pütürge İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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