Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi - Son Dakika
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Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi

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Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntülemek için dron çeken Mustafa H., elindeki balonu drona çarpan 3. sınıf öğrencisi Talha Ş.'ye tekme attı. Talha Ş.'nin ailesi şikayetçi oldu ve Mustafa H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.04.2024 14:51  Güncelleme: 14:56
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Tepki çeken olayın yaşandı adres Malatya oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen belediye personeli Mustafa H.'nin dronuna balon isabet etti. Duruma öfkelenen Mustafa H.,3'ncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'ye tekme atarak düşürdü. Küçük çocuğun ailesi ise saldırgandan şikayetçi oldu.

BELEDİYE PERSONELİNDEN KÜÇÜK ÇOCUĞA TEKME

Pütürge Belediyesi personeli olan Mustafa H., okuldaki etkinlikleri görüntülemek için dron çekimi yapmak istedi. Mustafa H., dronu hazırladığı sırada etkinliklere katılan 3'ncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'nin elindeki balon, dronun üzerine düştü. Duruma sinirlenen Mustafa H., Talha Ş.'ye doğru yönelerek önce balona vurdu ardından da çocuğa tekme attı.

23 Nisan kutlamalarında tepki çeken anlar: Belediye personeli, 3'ncü sınıf öğrencisini tekmeledi

TALHA, TEKMENİN ŞİDDETİYLE YERE ÇAKILDI

Saldırganın attığı tekme o kadar sertti ki, talihsiz çocuk havalanarak yere çakıldı. Çevredekilerin araya girmesi ile Mustafa H., sakinleşirken, Talha Ş.'nin durumu anlatması üzerine ailesi darp raporu alarak şikayetçi oldu.

23 Nisan kutlamalarında tepki çeken anlar: Belediye personeli, 3'ncü sınıf öğrencisini tekmeledi

SALDIRGAN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Gözaltına alınan Mustafa H., Pütürge İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

23 Nisan kutlamalarında tepki çeken anlar: Belediye personeli, 3'ncü sınıf öğrencisini tekmeledi
Belediye personeli, 23 Nisan\'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi - Son Dakika

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