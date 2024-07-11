ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı

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ABD'de sarhoş bir sürücü, minibüsü ile tırnak bakım salonuna daldı ve dört kişinin ölümüne, dokuz kişinin yaralanmasına yol açtı. Kaza, 28 Haziran'da Deer Park'taki Hawaii Nail & Spa'da meydana geldi. Sürücü Steven Schwally, kazadan önce 18 bira içtiğini itiraf etti ve 1 milyon dolar kefaletle tutuldu. Schwally'nin daha önce de 2013'te alkollü araç kullanma suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı belirlendi.

11.07.2024 10:17
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Amerika Birleşik Devletleri'nde tırnak bakım salonuna aracı ile dalan sarhoş sürücü dört kişiyi öldürdü, dokuz kişiyi yaraladı.

Steven Schwally tarafından kullanılan minibüs, 28 Haziran'da Deer Park'taki Hawaii Nail & Spa'ya hızla çarptı. Videoda, minibüsün yüksek hızla bir adamın yanından geçerek tırnak salonuna girdiği görülüyor. Çarpışma sesini ve ardından duyulan çığlıkları duyan insanlar dışarı çıkarak yardıma koştu.

OLAYDA BİRİ POLİS DÖRT KİŞİ HAYATIN KAYBETTİ

Kaza, 31 yaşındaki polis memuru Emilia Rennhack ve üç kişi, 37 yaşındaki Jiancai Chen; 41 yaşındaki Yan Xu; ve 40 yaşındaki Meizi Zhang'ın ölümüne neden oldu. Yaralananlar arasında 12 yaşında bir kız çocuğu da vardı.

Schwally,Suffolk County mahkemesinde alkollü araç kullanma suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Rennhack'in yeni evli eşi, NYPD Dedektifi Carl Rennhack, duruşmayı izledi.

DAHA ÖNCE DE KAZAYA KARIŞTI

Savcılar, Schwally'nin kazadan önce 18 bira içtiğini itiraf ettiğini ve 19 Temmuz'daki duruşmayı beklerken 1 milyon dolar kefaletle tutulduğunu söyledi.

Schwally'nin, 25 Mart 2013'te Dix Hills'de de alkollü araç kullanma suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. O zaman, bir posta kutusuna çarptıktan sonra olay yerinden kaçmış, ancak kısa bir mesafe ileride bulunmuştu. Suçunu kabul etti ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
ABD\'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı

Amerika Birleşik Devletleri, Hawaii, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika

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