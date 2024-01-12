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ABD'de Yemen'e yapılan saldırılara tepki gösteren aktivistler protesto düzenledi - Son Dakika
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ABD'de Yemen'e yapılan saldırılara tepki gösteren aktivistler protesto düzenledi

ABD ve İngiltere ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırılara tepki gösteren savaş muhalifi aktivistler, Beyaz Saray önünde ve Times Meydanı'nda toplanarak saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Aktivistler, ABD'nin eylemlerinin bölgede yıkıcı bir savaş ihtimalini arttırdığına dikkat çekti.

ABD\'de Yemen\'e yapılan saldırılara tepki gösteren aktivistler protesto düzenledi
12.01.2024 - 11:48,  Güncelleme: 11:54
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ABD'de Yemen'e gerçekleştirilen saldırılara tepki gösteren savaş muhalifi aktivistler, Washington'daki Beyaz Saray'ın önünde ve New York'taki ünlü Times Meydanı'nda toplanarak saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 98. güne girilirken, ABD ve İngiltere ordusu Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ait noktalara gece saatlerinde havadan ve denizden saldırı gerçekleştirdi. İran destekli Husilerin kontrolünde olan başkent Sana, Hudeyde, Saada ili ve Zamar şehrinden patlama sesleri yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Hava Kuvvetleri (AFCENT) tarafından saldırılara ilişkin yapılan son açıklamada, "İran destekli Husilere ait 16 noktada komuta merkezi, mühimmat depoları, fırlatma sistemleri, üretim tesisleri ve hava savunma radar sistemleri de dahil olmak üzere 60'tan fazla hedefe saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda çeşitli tiplerde 100'ün üzerinde hassas güdümlü mühimmat kullanıldı. Saldırılarda ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı uçakları ile su üstü ve su altı platformlarından fırlatılan Tomahawk seyir füzeleri de dahil olmak üzere bölge genelindeki koalisyon güçlerinin varlıkları yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray önünde "Yemen" protestosu

ABD'nin Yemen'e yönelik saldırısından 2 saat sonra savaş muhalifi aktivistler, Washington'daki Beyaz Saray önünde ve New York'taki ünlü Times Meydanı'nda toplandı. "Yemen'den elinizi çekin" sloganı atan aktivistler, ABD'nin saldırıları durdurmasını istedi. Aktivistler, Başkan Joe Biden yönetiminin eylemlerinin, yıkıcı bir bölgesel savaş ihtimalini arttırdığına dikkat çekti.

Husiler: "İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceğiz"

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yemen Cumhuriyeti, İsrail'i korumak ve Yemen'in Gazze'ye destek operasyonlarını durdurmak için yapılan ABD-İngiliz saldırısına maruz kaldı. Bu hain saldırganlıkla aptallık ettiler. Yemen'i Filistin'e ve Gazze'ye destek vermekten caydıracaklarını zannediyorlar. Yemen dini ve insani duruşunu sürdürerek elinden geldiği kadar Gazze'nin yanında olacak ve bu saldırganlık Yemen'in gücünü daha da artıracaktır" ifadelerini kullandı. Abdusselam, "Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde uluslararası seyrüsefere yönelik bir tehdit yoktu. İsrail gemileri veya işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilerinden başka hedef alınan bir gemi yoktu, bunlar hedef alınmaya devam edilecek. Yemen'e yönelik bu saldırının kesinlikle hiçbir haklı gerekçesi yok" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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