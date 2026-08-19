Adana'da "Yan Baktın" kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Adana'da "Yan Baktın" kavgası kanlı bitti: 1 ölü

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Adana'da parkta başlayan tartışma sonucunda bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı.

Adana'da parkta başlayan 'bakış' tartışması sonrası çıkan kavgada kafeye kaçan bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Adana'da

Olay, 17 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi Metehan Şahbaz Caddesi'nde meydana geldi. Kebapçıda garson olarak çalışan Mehmet Gökten Ö. mesaisinin ardından dinlenmek için parka gitti. İddiaya göre parkta içki içen şüpheli, karşı bankta oturan Mehmet Büyükkılıç'ın kendisine yönelik bakışlarından rahatsız oldu.

Adana'da

KOŞARAK KAFEYE SIĞINDI

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Büyükkılıç koşarak yakındaki bir kafeye sığındı. Ancak peşinden giden şüheli, kafede yakaladığı Büyükkılıç'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

KAFEDE DEHŞET ANLARI 

Kafe çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Büyükkılıç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Gökten Ö.'yü saklandığı evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adana'da

"BİRBİRLERİNE SANDALYE ATTILAR"

Kafenin işletmecisi Şenay Yıldırım yaşananları anlatarak, "Müşterilerle ilgilenirken iki kişi koşarak kafeye geldi. Başta şaka yaptıklarını zannettik. Birbirlerine sandalye attılar. Çalışanlar ayırmak için müdahale etti. Ne olduğunu anlayamadık. Sonra saldırıp bıçakladı. Yaralanan çocuğa havlularla tampon yaptık. Bıçaklayan da kaçtı. Bir anne olarak iki tarafa da çok üzülüyorum. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Adana'da

"BANA KÜFÜR EDİNCE KAVGA ÇIKTI, BIÇAKLADIM"

Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul eden şüphelinin, "Parkta içki içerken tanımadığım bir kişi karşımdaki banka oturdu. Bana bakarak mırıldanınca, 'Bir sıkıntı mı var' dedim. Bana küfredince kavga çıktı, bıçakladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Gökten Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 'Yan Baktın' kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da "Yan Baktın" kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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