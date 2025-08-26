Çift tabancayla poz verip 2 kişiyi öldüren sanıktan zorla ilişki savunması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Çift tabancayla poz verip 2 kişiyi öldüren sanıktan zorla ilişki savunması

Haberin Videosunu İzleyin
Çift tabancayla poz verip 2 kişiyi öldüren sanıktan zorla ilişki savunması
26.08.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çift tabancayla poz verip 2 kişiyi öldüren sanıktan zorla ilişki savunması
Haber Videosu

Adana'da çift tabancayla paylaştığı fotoğrafın altına 'Yolun sonuna 5 dakika' yazdıktan sonra 2 kişiyi öldüren 17 yaşındaki D.G. hakkında, 35 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Katil zanlısı çocuğun iddianamede yer alan savunmasında, akrabasını annesi ile zorla ilişkiye girdiği için silahla ayağına ateş etmek isterken, diğer kişiyi ise kazayla öldürdüğünü söylediği yer aldı.

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki bir kahvehaneye 25 Mart'ta yüzünü atkı ve kapüşonla gizleyerek giren D.G. (17) silahını çıkartıp okey oynayan annesinin halasının oğlu Erkan Savan'a (35) peş peşe ateş açtı. Saldırıda Savan ile yanındaki Ramazan Durak (40) yaralandı. Kahvehaneye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"YOLUN SONU, SON 5 DAKİKA"

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan D.G.'nin cinayetten dakikalar önce sosyal medya hesabından, öldürdüğü akrabasının isminin baş harflerinin bulunduğu tabut emojili yüzü maskeli şekilde iki tabancayla çektirdiği bir fotoğrafını 'Yolun sonu, son 5 dakika' notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet savcısı, katil zanlısı çocuk D.G. hakkındaki soruşturmasını tamamlayarak "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması taşınması bulundurulması, kasten öldürme" suçlarından iddianame hazırladı. Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonunda kabul edildi. Savcı, çifte cinayet sanığı çocuğun, yaşının küçük olması nedeniyle 2 kişiyi öldürmekten 15'şer yıl, silahtan da 5 yıl 6 ay hapis olmak üzere toplam 35 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Çift tabancayla poz verip 2 kişiyi öldüren sanıktan zorla ilişki itirafı
Erkan Savan-Ramazan Durak

"3 BİN 500 LİRAYA SİLAH ALDIM"

İddianamede, sanık çocuğun savunmasına, güvenlik kamera görüntüleri ile otopsi raporuna yer verildi. D.G. savunmasında, amacının Erkan Savan'ı öldürmek olmadığını, Ramazan Durak'ın ise kazayla öldüğünü söyledi. Öldürdüğü Savan'ın annesinin halasının oğlu olduğunu belirten D.G., Savan'ın ara sıra evlerine gelip kaldığını, annesi ile arasında fazla samimiyet gördüğü için şüphe duymaya başladığını iddia ederek cinayet anını şöyle anlattı:

"Annem Erkan'a sürekli para veriyordu. Olaydan yaklaşık 2 ay önce Erkan gece 01.00'de evimize geldi. Evde herkes uyuyordu. Annem ve Erkan beni bakkala gönderdi. Kendilerinden şüphelendiğim için evden telefonun ses kaydını açıp çıktım. Geri geldiğimde telefonu alıp ses kaydını dinlediğimde, cinsel ilişkiye girdikleri yönünde sesler geliyordu. Annemin zorla ilişkiye girdiğini düşündüm o yüzden Erkan'a kinlendim. Ayağına sıkmak için 3 bin 500 liraya silah aldım. Daha sonra Erkan'ın bulunduğu kahvehaneye gittim. Amacım Erkan'ın ayağına sıkmaktı. Ancak, Erkan masadan kalkınca panikleyerek 5 el ateş ettim. Kurşunlardan bir kısmı Erkan'a bir kısmı da yanında olan Ramazan'a isabet etti. Ramazan'ın olay anında nasıl vurulduğunu görmedim. Erkan'ı öldürmek istememiştim, Ramazan da kazayla vuruldu."

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE TABUTLU PAYLAŞIM YAPTI

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise sanık çocuğun olay öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile cinayeti işleyeceğine dikkat çekilerek, "Suça sürüklenen çocuğun maktul Erkan Savan'ı öldüreceğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımları birlikte değerlendirildiğinde maktulleri öldürmek kastıyla hareket ederek vahim nitelikli tabancayla ateş ederek üzerine atılı kasten öldürme ve 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçlarını işlediği anlaşılmıştır" denildi.

2 kişinin katil zanlısı 17 yaşındaki D.G. önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Çocuk, Medya, adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çift tabancayla poz verip 2 kişiyi öldüren sanıktan zorla ilişki savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor
15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu
Ali Koç’a dişli rakip Resmen aday oldu Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
İslam ülkelerinden ortak bildiri: Tüm devletler İsrail’e karşı etkili önlemler almalı İslam ülkelerinden ortak bildiri: Tüm devletler İsrail'e karşı etkili önlemler almalı
Vizontele’deki Zap Suyu türküsünü Aydın Aydın’ın seslendirdiği ortaya çıktı Vizontele'deki Zap Suyu türküsünü Aydın Aydın'ın seslendirdiği ortaya çıktı
Ahmed Kutucu Galatasaray’dan ayrılıyor İşte yeni takımı Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Restoran sahibi, tartıştığı müşterisini silahla vurarak öldürdü Restoran sahibi, tartıştığı müşterisini silahla vurarak öldürdü
Kabine Ahlat’ta toplandı Masada milyonların merak ettiği konu var Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar

14:09
Malazgirt’teki programa damga vuran kare: Bahçeli’nin yanındaki isme dikkat
Malazgirt'teki programa damga vuran kare: Bahçeli'nin yanındaki isme dikkat
14:15
Hakem Kurulu 4. toplantısı başladı İşte masadaki rakam
Hakem Kurulu 4. toplantısı başladı! İşte masadaki rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 14:41:31. #7.11#
SON DAKİKA: Çift tabancayla poz verip 2 kişiyi öldüren sanıktan zorla ilişki savunması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.