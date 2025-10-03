Komşusunu katletmeden önce "Beni kurtarın" diye 112'yi aramış - Son Dakika
Komşusunu katletmeden önce "Beni kurtarın" diye 112'yi aramış

Komşusunu katletmeden önce "Beni kurtarın" diye 112'yi aramış
03.10.2025 10:04
Adana'da komşusunu katledip oğlunu ağır yaralayan 24 yaşındaki zanlının cinayetten önce dayak yediği için 112'yi arayıp "Beni kurtarın" diyerek yardım istediği, daha sonra da ruhsatsız tabancasıyla olay yerine gelip olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da Gülbahçesi Mahallesi 13310 Sokak'ta 1 Ekim saat 14.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, mahallede aralarında daha önceden husumetli olan F.Ş. (24) ile komşuları Abidin Taktaş (63) ve oğlu Salih Taktaş (39) sokakta karşılaştı.

RUHSATSIZ TABANCAYLA DÖNÜP KURŞUN YAĞDIRDI

Taraflar arasında başlayan atışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Salih Taktaş, F.Ş.'yi darbetti. Kavga sonrası olay yerinden ayrılan F.Ş., ruhsatsız tabancasını alıp tekrardan sokağa dönerek baba-oğula ateş açtı. Açılan ateş sonucu baba Taktaş göğsünden vurulurken, oğlu başından yaralandı.

BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI

Kavgayı ayırmaya çalışan Y.A. (32) karnından, E.B. (27) ise kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Baba Taktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğul Taktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüpheli F.Ş. ise Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde, suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelinin daha önce 'tehdit', 'dolandırıcılık' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 10 ayrı kaydı bulunduğu öğrenildi.

CİNAYETTEN ÖNCE "BENİ KURTARIN" DİYE 112'Yİ ARAMIŞ

Emniyette ifadesi alınan şüpheli F.Ş., "Mahalleli sürekli 'Abidin ve Salih bu mahallenin ağabeyidir. Ona saygısızlık yapma' diyordu. Ben kimseye saygısızlık yapmadım. Tartışma sırasında bana ve aileme küfrettiler. Tepki gösterince Salih beni dövdü. Daha sonra 112'yi arayıp, 'beni kurtarın' diyerek yardım istedim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.