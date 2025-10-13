Adana\'da Komşu Kavgası Kamerada

Adana'da komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya dönüşürken; p anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya bıraktı.

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, çevredekilerin ise kavgayı ayırmak için araya girdiği görüldü.