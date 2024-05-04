Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın ağır yaralandı

Adana\'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın ağır yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir lastik tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırıda, kurşunlar evine gitmek için yola çıkan bir kadının ensesine isabet etti. Kadın ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

04.05.2024 11:05
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Adana'da bir lastik tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırıda kurşunlar, çocuğunu kursa bırakıp eve gitmek için yola çıkan otomobil sürücüsü kadının ensesine isabet etti. Dolmuşa çarparak duran kadın ağır yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli şahıslar, cadde üzerindeki husumetli oldukları lastik tamirhanesine silahla saldırdı. Bu sırada kurşunlar çocuğunu kursa bırakıp 6 yaşındaki oğluyla birlikte evine dönmek için 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle yola çıkan Hayriye D.'nin (43) ensesine isabet etti. Bunun üzerine bilinci kapanan kadın dolmuşa çarparak durabildi. Saldırganlarda motosikletle kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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