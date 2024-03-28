Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı

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Adana Sarıçam'da bir kadın, parkta çocuğuyla ilgilendiği sırada düğününde takılan altınları çalındı. Altınları çalınan kadın, hırsızlığın 9 yaşındaki bir kız çocuğunun halası tarafından yönlendirilmesiyle yapıldığını öne sürdü.

KIZININ YANINA KOŞUNCA ALTINLARI ÇALINDI

25 Mart günü Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'ndeki çocuk parkında iddiaya göre, Nur Sima K. (27) 1 yaşındaki kızı E.K. kaydıraktan kaydığı sırada birisiyle çarpışıp ağlamaya başladı. Anne Nur Sima bunun üzerine kızının yanına koştu. Ardından Nur Sima K.'nın banktaki altın dolu çantası çalındı.

"5 DAKİKA SONRA BANKTAÇANTAMIN OLMADIĞINI GÖRDÜM"

Olay anını anlatan Nur Sima K.,"420 gram altınım çalındı. Diyarbakır'dan 10 gün önce Adana'ya geldim. Çocuk parkında kızım oynarken kaydıraktan kaydığı sırada bizim gelinle çarpıştı. Ben de o an hemen kızıma doğru koştum. 5 dakika sonra bankta olan çantamın yerinde olmadığını gördüm. İçerisinde 420 gram altınım vardı. Düğünde takılan takılarımdı" dedi.

"9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRMIŞLAR"

Hırsızlığı yapan kişilerin kimliklerinin tespit edildiği ancak hala firar olduğunu dile getiren Nur Sima K., "9 yaşındaki bir kız çocuğu halası tarafından yönlendirerek git şu çantayı bankın üzerinden alıp tişörtünün altına koyup getir dediğini öğrendim. Hala altınları aldıktan sonra gömleğinin içerisine saklayarak uzaklaşmış. Çocuğum ağlarken bizi demek ki takip etmişler o sırada çantamı almışlar" diye konuştu.