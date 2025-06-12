Adana\'da Sosyal Medya Yüzünden Darp

Adana'da sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı öne sürülen 2 genç, yüzü kasklı bir kişi tarafından otoyol kenarında sopayla öldüresiye darp edildi. Darbedilen gençlerin gözyaşı içinde "Kurban olayım yapma" demesi dikkat çekti.

İddiaya göre, İ.A., sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yapan iki genci Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinden alıp Mersin Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü. Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.A., gençleri sopayla acımazsızca dövdü. O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma!" diye yalvarması dikkat çekti. - ADANA