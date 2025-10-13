Bu ilimizdeki esnafları canından bezdiren olay! Kepenk kapatmaya başladılar - Son Dakika
Bu ilimizdeki esnafları canından bezdiren olay! Kepenk kapatmaya başladılar

Bu ilimizdeki esnafları canından bezdiren olay! Kepenk kapatmaya başladılar
13.10.2025 09:56  Güncelleme: 11:03
Adana'da tatlıcı Serdar Kılınç, haraç vermeyi reddettiği gerekçesiyle iş yerinin iki kez kurşunlandığını ve yabancı numaralardan el bombası tehdidi aldığını açıkladı. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırıların ardından Kılınç, ailesiyle birlikte ölüm tehditleri aldığını belirterek "Esnaf nefes alamaz hale geldi, devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Adana'da bir tatlıcının iş yeri, haraç vermeyi reddettiği için 2 defa kurşunlandı, yabancı numaralardan tehdit mesajları gelmeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şimdi de 'iş yerine el bombası attıracağım" diye mesajlar geldiği öğrenildi. Kentte tatlıcılık yapan Serdar Kılınç (33), temmuz ve ekim ayında silahla kurşunladı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yeri sahibi Kılınç, bir süredir haraç vermediği için yabancı numaralardan tehdit telefonları ve mesajları aldığını iddia etti. Olayı gerçekleştiren veya azmettirdiği düşünülen şüphelilerin Kılınç'a mesaj attığı öğrenildi. Atılan mesajda ise "Bir dahaki mermiler direkt sizlerden birine denk gelecek haberiniz olsun. Dükkanınıza el bombası attıracağım ya vereceksiniz o parayı ya da bu saatten sonra tatlıcınız diye bir şey olmayacak. Haberiniz olsun, ben mahkum vermeye razıyım ya siz?" gibi ifadelerin kullanılması dikkat çekti.

"AİLEMLE TEHDİT EDİLİYORUM"

Yaşanan olaylar nedeniyle tedirgin olan Serdar Kılınç, "Temmuz ayında gece saatlerinde dükkanıma 12-13 el ateş edildi. Yurt dışı hatlarından sürekli tehdit alıyorum. Geçtiğimiz günlerde yine gece saatlerinde iş yerime 6 el ateş edildi. Bunun üzerine tehdit etmeleri başladı, ailemle tehdit ediliyorum. Dükkanına bomba atılacak diye tehdit alıyorum. Devletimizden ve güvenlik güçlerimizden buna el atmasını istiyoruz" dedi.

"HARAÇ İSTİYORLAR, KENDİ HALİNDE ESNAFIZ"

Kılınç, "Kendi halinde bir esnafız, bizden haraç istiyorlar. Biz burada ekmek veren olarak dışarıya haraç vermeyiz. Devletimizin bize yardımcı olacağını biliyoruz. Adana'da, esnaf artık bu durumdan bıktı. Esnafa el bombası atmaya başladılar, tehditler çok büyük. Esnaf kepenk kapatmaya gidiyor artık. Tehditler çok büyük, devletimiz bir an önce buna bile el atsın, esnafımız nefes alsın. Artık biz bıkmış durumdayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

