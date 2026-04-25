Motosiklet üzerinde kanlı infaz

25.04.2026 17:01  Güncelleme: 17:04
Adana’nın Sarıçam ilçesinde motosikletiyle ilerleyen 38 yaşındaki şahıs, kimliği belirsiz bir saldırganın tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. İddiaya göre şahıs, 2 yıl önce mahalle kavgasında işlenen bir cinayetten sorumlu tutuluyordu.

2 YIL ÖNCEKİ CİNAYETTEN SORUMLU TUTULDU

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce bir kişi mahalle kavgasında öldürüldü ve Selim Tutuş (38) bu olaydan sorumlu tutuldu. Bugün ise Selim Tutuş, motosikletiyle caddede giderken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tabanca ile vuruldu. Saldırgan kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Selim Tutuş’un hayatını kaybettiği tespit etti.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Tutuş’un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 

Kaynak: İHA

Adana, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 25.04.2026 18:28:55.
