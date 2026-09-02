Adli Yıl İstanbul'da Açıldı: Bakan Gürlek 'Adaletin Yüzyılı' Hedefini Anlattı

İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen törenle 2026-2027 Adli Yıl açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Bakan Gürlek, "Adaletin Yüzyılı" hedefi doğrultusunda yargı hizmetlerinin hızlandırılması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve faili meçhul dosyaların yeniden değerlendirilmesine ilişkin mesajlar verdi.

İstanbul Adliyesi Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesinde düzenlenen 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'na Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Valisi Davut Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Beşir Güven, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Barış Kurt, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karakaya, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Ceza İşleri Personel Müdürü Cahit Cihad Sarı ve Özel Kalem Müdürü Hakan Pervan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Başsavcı Dönmez: "Yeni nesil suç türlerine karşı mücadelemizi daha kararlı hale getireceğiz"

Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, yeni adli yılda suçun her türüyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edeceklerini belirtti. Dönmez, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak yeni adli yılda terör, örgütlü suçlardan, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarına, bilişim suçlarından dolandırıcılığın aklanmasına kadar suçun her türüyle etkin, kararlı ve hukuk içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Özellikle yeni nesil suç türlerine karşı mücadelemizi daha kararlı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Suç örgütlerinin yalnızca sokaktaki faaliyetlerine değil ekonomik yapılanmalarına ve finansal kaynaklarına da odaklanacaklarını belirten Dönmez, suçtan elde edilen gelirler ile örgüt yönetimlerinin de soruşturmaların önemli başlıkları arasında yer alacağını söyledi.

Dönmez, "Suç örgütlerinin ekonomik damarlarını hedef alan soruşturmalarla, mal varlığı ve finansal ağlarına yönelik tedbirlerle bu yapılara ardı ardına vuracak, onları hukuk içinde etkisizleştirilmesinde mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Suç örgütleri dijital dünyada ve finans sistemlerinde faaliyet yürütüyor"

Günümüzde suç örgütlerinin yalnızca sokakta faaliyet göstermediğine dikkat çeken Dönmez, "Bugünün suç örgütleri yalnızca sokakta değil, dijital dünyada finans sistemlerinin alt yapısı bağlantılar içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu örgütler farklı suç alanlarının bir araya geldiği, ekonomik gücü ve teknolojik imkanları suç faaliyetlerinin devamlılığı için kullanan yeni ve karmaşık yapılar haline gelmiştir. Bu nedenle yeni dönemde uzmanlaşma, teknolojik imkanların etkin kullanımı, dijital kapasite ve kriminik incelemesine suç gelirlerinin tespit edilmesi, mal varlığı yönünde şekillerin etkin biçimde uygulamasına kurumlar arası koordinasyonu ve bilgi paylaşımına daha fazla önem vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek: "Adalet, devlet ile millet arasındaki güven ilişkisinin en temel dayanaklarından biridir"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuşmasına adalet teşkilatının tüm mensuplarının yeni adli yılını kutlayarak başladı. Gürlek, "Adalet, devlet ile millet arasındaki güven ilişkisinin en temel dayanaklarından biridir. Vatandaşımız; hakkının korunacağına, haksızlığa uğradığında hukuk düzeninin kendisine güvence sağlayacağına, suç işleyenin hukuk önünde hesap vereceğine ve masum olanın korunacağına inanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gürlek, "Kimse hukukun üzerinde değildir; hiçbir vatandaşımız da hukukun koruması dışında değildir" dedi.

Adalet Bakanlığı görevinden önce hakim ve Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığını hatırlatan Gürlek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana merkez ve taşrada teşkilatımızı ziyaret ediyor, yargı mensuplarımızı ve personelimizi görev yaptıkları yerde dinliyor, ihtiyaçları ve fiziki şartları yerinde görüyoruz. Bizim anlayışımız açıktır: Sorun yerindeyse çözüm de mümkün olduğu ölçüde yerinde aranmalıdır. Bakanlığımızın kapıları teşkilatımızın bütün mensuplarına açıktır. Çalışma şartlarınızı kolaylaştırmak, personel ve teknik altyapıyı güçlendirmek, fiziki imkanlarımızı geliştirmek için devletimizin imkanları doğrultusunda samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

" Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılmak istiyoruz"

Yeni dönemde temel hedeflerinin daha hızlı, adil, eşitlik ilkesine bağlı ve güvenilir bir adalet hizmeti sunmak olduğunu vurgulayan Gürlek, "Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda bu dönemi "Adaletin Yüzyılı" olarak gördüklerini söyledi.

Gürlek, "Adaletin Yüzyılı bizim için yalnızca bir slogan değildir. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ulaştığı, yargılamaların makul sürede sonuçlandığı, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin arttığı, savunmanın güçlendiği, adalete erişimin kolaylaştığı ve teknolojinin adalet hizmetinin hızına ve kalitesine katkı sunduğu bir Türkiye hedefidir" ifadelerini kullandı.

Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları ve "Alo Adalet 135"

Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının çalışmalarına da değinerek, "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarıyla uzun süren dava ve soruşturmaların sebeplerinin daha erken tespit edilmesini, hedef sürelerin daha sağlıklı takip edilmesini ve adalet hizmetlerinin verimliliğinin sürekli ölçülerek geliştirilmesini amaçlıyoruz. Yargısal kararın içeriğine değil, yargı hizmetinin daha düzenli, daha hızlı ve daha etkin işlemesine katkı sağlayacak idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine odaklanıyoruz." dedi.

Gürlek ayrıca "Alo Adalet 135" hizmeti hakkında konuşarak, " 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak başlayan uygulamayla, özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını hızlı ve güvenli biçimde ilgili mercilere ulaştırabilecekleri yeni bir iletişim kanalı oluşturduk. Vatandaşımızın sesini daha doğrudan duyan, gecikmelerin sebeplerini tespit eden ve çözüm üretme kapasitesini artıran bir adalet sistemi kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aradan geçen zaman, maddi gerçeğin değerini azaltmaz"

Bakan Gürlek'in konuşmasında faili meçhul dosyalar da önemli yer tuttu. Faili meçhul olaylar ile kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerinde hassasiyetle durduklarını belirten Gürlek, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı aracılığıyla geçmişte aydınlatılamayan dosyaların günümüzün teknolojik ve kriminal imkanlarıyla yeniden değerlendirildiğini söyledi.

Gürlek, "Aradan geçen zaman, maddi gerçeğin değerini azaltmaz. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve organize suçlarla mücadele mesajı

Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar, sokak çeteleri, organize suç yapılanmaları, suç gelirlerinin aklanması ve yeni nesil dijital suçlarla mücadeleye de değinen Bakan Gürlek, bu alanlarda yürütülen soruşturmaların hukuk devleti anlayışı içerisinde sürdürüleceğini belirtti.

Gürlek, toplumun değerlerini istismar eden, insanların güvenini kötüye kullanan ve hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan yapılara karşı mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak, "Ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suçlunun cezalandırılması kadar masumun korunması da adaletin görevidir"

Adaletin temel ilkelerinden birinin masumun korunması olduğunu vurgulayan Gürlek, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda hukuk içerisinde kalınmasının önemine dikkat çekti.

Gürlek, "Suçlunun cezalandırılması kadar masumun korunması da adaletin görevidir. Devletimizin gücü, en ağır suçlarla mücadele ederken dahi hukuk içerisinde kalabilmesinden kaynaklanmaktadır" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinin de konuşmasında yer aldığı programda Gürlek, terörün ülke gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye'nin ortak temenni olduğunu belirterek, toplumsal huzuru bozabilecek provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Gürlek, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken, bu hassas süreci istismar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum." ifadelerini kullandı.

"Biz bütün bu hedeflerin ortak adını Adaletin Yüzyılı olarak görüyoruz"

Adaletin Yüzyılı hakkında konuşan Gürlek, " Adaletin Yüzyılı; hukukun üstünlüğünün daha da güçlendiği, temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu, vatandaşımızın hakkına zamanında ulaştığı, terörün ülkemizin gündeminden çıktığı, suç ve vesayet yapılanmalarının devlet kurumlarında kendisine alan bulamadığı ve milletimizin adalet sistemine güvenle baktığı bir Türkiye idealidir." ifadelerini kullandı.

Milletin adalete duyduğu güvenin öneminden bahseden Gürlek, "Bu hedefe yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına, hukukun üstünlüğüne, insan onuruna ve milletimizin adalete duyduğu güvene sahip çıkarak ulaşacağız. Çünkü güçlü Türkiye'nin temelinde güçlü hukuk; güçlü hukukun temelinde ise milletimizin adalete duyduğu güven bulunmaktadır." dedi.

Adalet teşkilatının tüm mensuplarına teşekkür eden Gürlek, 2026-2027 Adli Yılı'nın ülkeye, millete ve hukuk camiasına hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Program, adli yılın başlamasına ilişkin temennilerin ardından sona erdi.