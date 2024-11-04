Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Ankara'da husumetlileri tarafından aranan kuzeninin adresini vermeyince başından vurulan kurye Savaş Koç, hastanedeki bir aylık yaşam savaşını kazandı. Koç, mahkemede, yere düştükten sonra ölü taklidi yaparak, şüphelinin uzaklaşmasını beklediğini söyledi.

04.11.2024 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da başından vurularak ağır yaralanan Savaş Koç, hastanedeki bir aylık ölüm kalım savaşını kazandı. Olayla ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ifade veren Koç, "Ölü numarası yaptım, hareketsiz durdum. Ama her şeyi duyuyordum. Şans eseri yaşıyorum şu an" dedi.

BİR AY HASTANEDEN TEDAVİ GÖRDÜ

Olay, 18 Şubat'ta Çankaya ilçesinde meydana geldi. Fırat Sucuğ, kuzeni Erdi S. (33) ile birlikte, sosyal medyada tartıştığı Alper A. (28) ile görüşmek için onun akrabası Savaş Koç'un iş yerine gitti. Restoranda kurye olan Savaş Koç, akrabasının yerini söylemeyince tartışma çıktı. Savaş Koç, aracının bagajından av tüfeğini çıkardı. Erdi S., tüfeği almak isterken Fırat Sucuğ da tabancasını çıkarıp başına bir el ateş etti. Ağır yaralanan Savaş Koç, hastaneye kaldırıldı. Koç, 1 ay süren tedaviyle sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Gözaltına alınıp tutuklanan Fırat Sucuğ ile tutuksuz Erdi S. hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların yargılaması devam ederken, dava dosyasına giren olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde taraflar arasındaki arbede ve Fırat Sucuğ'un Savaş Koç'u başından vurması yer aldı.

"ŞANS ESERİ YAŞIYORUM"

Savaş Koç, bugünkü duruşmada verdiği ifadesinde kendisini vuran Fırat Sucuğ ve yanındaki kuzenin de akrabaları olduğunu söyleyerek, "İşe giderken beni aradı ve Alper'i sordu, evine götürmemi istedi. Ben de bunu kabul etmedim. 'Ben Alper'i vuracağım' dedi. O sırada ben iş yerine gittim. Çay aldım, içeri girdim. O sırada iki kişi geliyor bunlar. Kapının önünde benim üzerime geldiler. O sırada Fırat, belinden silahı çıkardı ve bana doğrulttu. İki sefer tetiğe bastı; ama ateş almadı. Sonra Fırat silahını düzeltmişti. O sırada ben can havliyle kendimi korumaya çalışıyordum. En sonunda beni vurdu. Tekrar bir daha beni öldürmesin diye ben ölü numarası yaptım, hareketsiz durdum. Ama her şeyi duyuyordum. Yani ben adaletin şu an için yerini bulmasını istiyorum. Hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Şans eseri yaşıyorum şu an. O kurşun bir santim daha içeri girse şu an ayakta olmayabilirdim" dedi.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULMUŞ

Savaş Koç'un avukatı Ali Erdem Gündoğan ise "Müvekkilin başına hedef alarak ateş ediyor. Kurşun beyine çok fazla zarar vermeden beyin tasının orada kalıyor. Müvekkil yere düşerken her şeyin farkında ve diyor ki 'Ben o anda olayların hepsini görüyordum; fakat tekrar bana ateş etmesinler' düşüncesiyle hareketsiz kalıyor, ölü taklidi yapıyor. Daha sonra bu şahıslar yakalanıyor. Müvekkil bunların kendilerini öldürme kastıyla geldiklerini söylüyor. Aslında müvekkil başkasının yerine kendini feda etmiştir. Yani o şahsın adresini vermiş olsaydı, o şahsı vuracaklardı. Adresi vermediği için müvekkili vuruyorlar" diye konuştu. Sanığın tutukluğunun devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.

Adres sorma kavgasında başından vurulmuştu: Ölü taklidi yaparak hayatta kalmış
Adres sorma kavgasında başından vurulmuştu: Ölü taklidi yaparak hayatta kalmış
Adres sorma kavgasında başından vurulmuştu: Ölü taklidi yaparak hayatta kalmış
Adres sorma kavgasında başından vurulmuştu: Ölü taklidi yaparak hayatta kalmış
Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı

Güvenlik Kamerası, Savaş Koç, Mahkeme, 3-sayfa, Asayiş, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sudem meliss:
    saçma sapan olay işte 3 18 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:07 Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı
21:15 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan Mardin’de isyan çağrısı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
20:06 Büyükşehir Ebru Gündeş’e ne kadar ödedi ABB, Mansur Yavaş’ın son talimatını açıkladı Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
09:35 Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimleri uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı
09:35 Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 23:12:05. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.