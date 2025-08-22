''AK Partiliyim'', ''Teşkilattanım'' diyen kadının yalanı karakolda ortaya çıktı - Son Dakika
''AK Partiliyim'', ''Teşkilattanım'' diyen kadının yalanı karakolda ortaya çıktı

\'\'AK Partiliyim\'\', \'\'Teşkilattanım\'\' diyen kadının yalanı karakolda ortaya çıktı
22.08.2025 10:00
Aksaray'da yüzme havuzunda çıkan tartışmada Şebnem B. adlı kadın, görevliyle yaşadığı gerginlik sonrası polise ''teşkilat'' ve ''başkanlar'' diyerek şikâyetçi oldu. Kendini AK Parti Kadın Kolları üyesi olarak tanıtan kadının bu iddiası doğru çıkmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aksaray'da yüzme havuzunda yüzmeye gelen kadın ile havuzda görevli kadın arasında çıkan tartışma paniğe neden olurken, havuzdan çıkan kadının polislere sürekli olarak "Teşkilat" ve "Başkanlar" deyip, "Benim kim olduğumu bilmiyor şikâyetçiyim" demesi dikkat çekti. Yaşanan olay 2020 yılında İstanbul Tuzla'da yaşanan teşkilat vakasını hatırlattı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, havuza yüzmeye gelen Şebnem B. bir süre sonra havuz görevlisi olan Burcu D. ile havuza saç düşmesi ve tutamaklardan tutunma meseli yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte güvenlik görevlileri olay yerine polis çağırdı.

"BAŞKANLARIN HEPSİNİN HABERİ VAR"

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ederken, havuzdan çıkıp "Şikâyetçiyim" diyerek gelen Şebnem B. söylediği sözlerle 2020 yılında İstanbul Tuzla'da yaşanan teşkilat vakasını hatırlattı. "Bu bayanlardan şikâyetçiyim, çok kötü düştüm. Belediye başkanımızın da haberi var, teşkilat başkanımızın da haberi var şikâyetçiyim hakkında işlem yapılsın. Ben başkanları aradım zaten 'Şikâyetçi ol' dediler. Başkanların hepsinin haberi var şikâyetçi olacağım. Benim kim olduğumu da bilmiyor arkadaş" diyen Şebnem B., "Ben AK Parti Kadın Kollarındanım, teşkilattanım. Bana hakaret etti, anneme hareket etti. Sonuna kadar şikâyetçiyim. İftiradan da açacağım sana mahkeme. Sen kimsin? Cankurtaranmış, can batıran" dedi.

YALANI KARAKOLDA ORTAYA ÇIKTI

Kadının bu sözleri karşısında polis ekipleri şikayetçi olduğunu belirten Şebnem B.'yi polis aracına alarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Öte yandan, Şebnem B.'nin AK Parti Kadın Kolları üyesi olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, AK Parti, Güvenlik, Aksaray, 3-sayfa, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • w55mzsr5sq:
    AKePe Kadin Kollarinda olsa ne olacakti? o zaman kanun farklimi isleyecekti? adalet kisiye goremi topluma goremi isler? bu meczup huzur kacirmaktan kesinlikle tutuklanmali 37 1 Yanıtla
  • zeki kandiş:
    mutlaka chp lidir 10 14 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Yani kadın biliyor akpartiliysem beni haklı cikarirlar 15 7 Yanıtla
  • Murat Avci:
    olsa ne olur.akp li herkes böyle yaptığı için oda yapmak istemiş.. 14 5 Yanıtla
  • Ahmet erkil:
    doğru çıksaydı sorun yoktu degilmi 8 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.