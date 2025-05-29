Aksaray\'da Zikzak Çizen Sürücü Polisle Tartıştı

Aksaray'da yolda zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla polis ekiplerince durdurulan sürücü, memurlara durdurulmasının anlamsız olduğunu söyledi. Uygulamayı görüntüleyerek görevini yapan basın mensubuna da tepki gösteren sürücü, önce tehdit ederek "Kaburgasız" dedi, sonra poz verip "Boydan çek" dedi.

Olay, gece yarısı Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına caddede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri seyir halinde zikzak çizdiği gerekçesiyle 34 ELS 189 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen R.T.Ç. isimli sürücü durdurulmasının anlamsız olduğunu belirterek yoldaki çukurlar nedeniyle zikzak çizdiğini söyledi. Arabasının kıymetli olduğunu dile getiren sürücü, "Anlamsız bir şekilde durdurdunuz. Ehliyetim var, alkolüm yok. Neden durdurdun beni? Zikzak mı? Çukurdan kaçıyorum, nasıl olacak? 10 tane çukur var, benim arabam kıymetli, nasıl olacak? Şu an yardımcı olmuyorsunuz ama bak. Bu mantıklı değil" diye konuştu.

"Kaburgasız" dediği gazeteciyi "Simanı çektim" deyip tehdit etti

Polis memurlarına yardımcı olmadıklarını belirterek yapılan işin mantıklı olmadığını dile getiren sürücü cezadan kurtulamayınca bu kez uygulamayı görüntüleyerek görevini yapan basın mensubunu hedef aldı. "Ben de seni çektim, simayı çektim" diyerek gazeteciyi tehdit eden sürücü, "Ben de senin simanı çektim. Yemin ediyorum çektim. Ben senin simayı aldım yani. Vallahi aldım, billahi aldım o simayı. Ben seni tanıyorum. Harbi harbi tanıyorum ben seni, kaburgasız. Sen kaburgasızsın. Caddenin ortasında bizi durdurup etiket ediyorsunuz vallahi billahi şaka gibi" dedi.

Hem polis hem de arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan sürücü bir türlü sakinleşmezken, daha sonra gazetecinin karşısına geçip hem poz verdi hem de, "Boydan çek boydan, iyi çıkıyor muyum? İyi çıkıyorum değil mi? Bak bu devlet böyle çalışmıyor ama vallahi böyle çalışmıyor, saygısızlık. Saygısızlık yapıyorsun. İyi çıkıyor muyum şöyle? Saygısızlık yapıyorsun bak. İşine bak, reklam çıkarma bizi, işine bak" şeklinde konuştu.

Araç sürücüsüne saygısızca araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan yaklaşık 4 bin 153 lira idari para cezası kesilirken, ceza makbuzları imzalatılan sürücüye yol verildi. - AKSARAY