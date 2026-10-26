Alanya Kalesi surlarında mahsur kalan Rus uyruklu 3 kişiyi AFAD ve itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Alanya Kalesi surlarında mahsur kalan Rus uyruklu 3 kişiyi AFAD ve itfaiye kurtardı

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Alanya Kalesi surlarında mahsur kalan Rus uyruklu 3 kişiyi AFAD ve itfaiye kurtardı
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Alanya Kalesi surlarında mahsur kalan Rus uyruklu 3 kişiyi AFAD ve itfaiye kurtardı
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Alanya Kalesi surlarına çıkan Rus uyruklu 3 kişi, aşağıya inemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. AFAD ve itfaiye ekiplerince güvenli şekilde indirilen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu 3 kişi, çıktıkları kale surlarında mahsur kaldı. Ekipler, 3 kişiyi kurtararak güvenli şekilde aşağıya indirdi.

Olay, Alanya Kalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu Andreeva A., Alexandr A. ve Sofia A., kale surlarına çıktıktan sonra aşağıya inemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan 3 kişi bulundukları yerden kurtarılarak güvenli şekilde aşağıya indirildi. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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