Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü

Brezilya'nın Ribeirao Preto kentinde yaşanan olayda, vücut geliştirme sporcusu Luiz Garnica (38) ve annesi Elizabete Arrabaça, Garnica'nın eşi Larissa Rodrigues'i fare zehriyle öldürmekle suçlanıyor.

İddialara göre 37 yaşındaki Pilates eğitmeni Larissa, eşinin kendisini aldattığını öğrendikten sonra boşanmayı planlıyordu. Ancak bu planı hayata geçiremeden hayatını kaybetti. Polis, Larissa'nın zehirlenerek öldürüldüğünü ve olayın arkasında kocasıyla birlikte kayınvalidesinin olduğunu belirtti.

Larissa, 18 yıllık eşi Garnica'nın arabasında seks oyuncakları bulduktan sonra eşinin gizli bir ilişkisi olduğunu fark etti. Ailesine boşanmayı düşündüğünü söyleyen Larissa, ne yazık ki bu kararını uygulamaya fırsat bulamadan hayatını kaybetti.

Polise göre kayınvalide Elizabete, zehri Larissa'ya evde verdi. Olaydan sonra yapılan otopside Larissa'nın kanında "chumbinho" isimli yasaklı ve ölümcül bir fare zehri tespit edildi. Bu madde Brezilya'da yasal olmamasına rağmen kaçak yollarla satılıyor.

Garnica, olay günü eve geldiğinde eşini banyoda baygın halde bulduğunu ve müdahale ettiğini iddia etti. Ancak polis, Larissa'nın vücudunda ölüm katılığı (rigor mortis) başladığını ve Garnica'nın evdeki delilleri yok etmeye çalıştığını tespit etti. Dedektif Fernando Bravo, "Olay yerine geldiğimizde Garnica'nın davranışları çok şüpheliydi. Ceset uzun süre önce ölmüş birine aitti ve evi temizlemeye çalışmıştı" dedi.

Soruşturmada kayınvalide Elizabete'nin zehir arayışı da belgelerle ortaya çıktı. Polis, olaydan yaklaşık 15 gün önce Elizabete'nin bir arkadaşını arayarak zehir temin etmek için yardım istediğini, hatta "nereden bulabilirim" diye sorduğunu belirtti.

Bir tanık da Elizabete'nin kurşun içeren bir madde aradığını doğruladı. Tüm bu deliller ışığında, polis Larissa'nın hem eşi hem de kayınvalidesi tarafından ortak bir planla zehirlenerek öldürüldüğü kanaatine vardı.

Garnica'nın, karısı hayatını kaybetmeden önce sevgilisiyle sinemaya gittiği ve geceyi onunla geçirdiği ortaya çıktı. Polis, kimliği açıklanmayan sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafın anonim bir ihbarcı tarafından gönderildiğini açıkladı. Garnica da ilişkisini kabul etti.

Elde edilen bilgilere göre, Garnica yaklaşık 1.5 yıldır bu kadınla gizli bir ilişki yaşıyordu.

Cinayet Sonrası Sosyal Medyada Sahte Veda Mesajı

Larissa'nın ölümünden sonra Garnica, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaparak, "Seni seviyorum. Nerede olursan ol, sen beni dünyanın en mutlu adamı yaptın" ifadelerini kullandı. Ancak bu paylaşım da kamuoyunda tepki çekti.

Bu korkunç olay, Brezilya'da son zamanlarda yaşanan zehirli cinayetlerin yalnızca bir örneği. Şubat ayında, üç akrabasını arsenikli yılbaşı pastasıyla öldürdüğü iddia edilen bir kadın cezaevinde ölü bulunmuştu.

42 yaşındaki Deise Moura dos Anjos, Porto Alegre yakınlarındaki kadınlar cezaevinde hücresinde hayatını kaybetti. Üç cinayet ve üç cinayete teşebbüsle suçlanan kadın, suçlamaları reddetmişti.