Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü

Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
03.07.2025 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Ribeirao Preto kentinde, vücut geliştirme sporcusu Luiz Garnica ve annesi Elizabete Arrabaça, Garnica'nın eşi Larissa Rodrigues'i fare zehriyle öldürmekle suçlanıyor. Larissa, eşinin kendisini aldattığını öğrenip boşanmayı planlarken hayatını kaybetti. Polis, Larissa'nın zehirlenerek öldürüldüğünü ve olayın arkasında kocasıyla birlikte kayınvalidesinin olduğunu belirtti.

Brezilya'nın Ribeirao Preto kentinde yaşanan olayda, vücut geliştirme sporcusu Luiz Garnica (38) ve annesi Elizabete Arrabaça, Garnica'nın eşi Larissa Rodrigues'i fare zehriyle öldürmekle suçlanıyor.

İddialara göre 37 yaşındaki Pilates eğitmeni Larissa, eşinin kendisini aldattığını öğrendikten sonra boşanmayı planlıyordu. Ancak bu planı hayata geçiremeden hayatını kaybetti. Polis, Larissa'nın zehirlenerek öldürüldüğünü ve olayın arkasında kocasıyla birlikte kayınvalidesinin olduğunu belirtti.

Larissa, 18 yıllık eşi Garnica'nın arabasında seks oyuncakları bulduktan sonra eşinin gizli bir ilişkisi olduğunu fark etti. Ailesine boşanmayı düşündüğünü söyleyen Larissa, ne yazık ki bu kararını uygulamaya fırsat bulamadan hayatını kaybetti.

Polise göre kayınvalide Elizabete, zehri Larissa'ya evde verdi. Olaydan sonra yapılan otopside Larissa'nın kanında "chumbinho" isimli yasaklı ve ölümcül bir fare zehri tespit edildi. Bu madde Brezilya'da yasal olmamasına rağmen kaçak yollarla satılıyor.

Garnica, olay günü eve geldiğinde eşini banyoda baygın halde bulduğunu ve müdahale ettiğini iddia etti. Ancak polis, Larissa'nın vücudunda ölüm katılığı (rigor mortis) başladığını ve Garnica'nın evdeki delilleri yok etmeye çalıştığını tespit etti. Dedektif Fernando Bravo, "Olay yerine geldiğimizde Garnica'nın davranışları çok şüpheliydi. Ceset uzun süre önce ölmüş birine aitti ve evi temizlemeye çalışmıştı" dedi.

Soruşturmada kayınvalide Elizabete'nin zehir arayışı da belgelerle ortaya çıktı. Polis, olaydan yaklaşık 15 gün önce Elizabete'nin bir arkadaşını arayarak zehir temin etmek için yardım istediğini, hatta "nereden bulabilirim" diye sorduğunu belirtti.

Bir tanık da Elizabete'nin kurşun içeren bir madde aradığını doğruladı. Tüm bu deliller ışığında, polis Larissa'nın hem eşi hem de kayınvalidesi tarafından ortak bir planla zehirlenerek öldürüldüğü kanaatine vardı.

Garnica'nın, karısı hayatını kaybetmeden önce sevgilisiyle sinemaya gittiği ve geceyi onunla geçirdiği ortaya çıktı. Polis, kimliği açıklanmayan sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafın anonim bir ihbarcı tarafından gönderildiğini açıkladı. Garnica da ilişkisini kabul etti.

Elde edilen bilgilere göre, Garnica yaklaşık 1.5 yıldır bu kadınla gizli bir ilişki yaşıyordu.

Cinayet Sonrası Sosyal Medyada Sahte Veda Mesajı

Larissa'nın ölümünden sonra Garnica, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaparak, "Seni seviyorum. Nerede olursan ol, sen beni dünyanın en mutlu adamı yaptın" ifadelerini kullandı. Ancak bu paylaşım da kamuoyunda tepki çekti.

Bu korkunç olay, Brezilya'da son zamanlarda yaşanan zehirli cinayetlerin yalnızca bir örneği. Şubat ayında, üç akrabasını arsenikli yılbaşı pastasıyla öldürdüğü iddia edilen bir kadın cezaevinde ölü bulunmuştu.

42 yaşındaki Deise Moura dos Anjos, Porto Alegre yakınlarındaki kadınlar cezaevinde hücresinde hayatını kaybetti. Üç cinayet ve üç cinayete teşebbüsle suçlanan kadın, suçlamaları reddetmişti.

Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü

Brezilya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havai fişek deposu havaya uçtu ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu
Çeşme ve Urla’da yangın Bazı mahalleler tahliye edildi Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Trabzonspor’da Alan Virginius için anlaşma tamam Trabzonspor'da Alan Virginius için anlaşma tamam
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi satışa çıkarıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar 3 sanık tahliye edildi Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 3 sanık tahliye edildi
Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu
Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
Fenerbahçe’nin hedefi Jonathan David, Juventus’a imza yolunda Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

13:38
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
13:00
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek’ten umut dolu mesaj geldi
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
21:19
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
21:17
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
21:00
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
20:48
RAMS Başakşehir’e Bayern Münih’ten transfer
RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer
20:42
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
20:16
Resmen açıklandı İsmail Kartal, İran’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü
Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü
19:58
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Taraftara videolu mesaj
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor! Taraftara videolu mesaj
19:49
MisAkkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Mis/Akkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 15:28:07. #7.13#
SON DAKİKA: Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.