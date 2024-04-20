Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı

Kayseri'deki operasyonda lav silahı ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda lav silahı ve el bombası dahil olmak üzere 455 adet suç unsuru ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar, fişekler, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve iletişim cihazları da ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdürdüğünü açıkladı.