Türkiye'yi yasa boğan olayda isyan ettiren karar! Aileler, "Adalet" diye feryat etti - Son Dakika
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Türkiye'yi yasa boğan olayda isyan ettiren karar! Aileler, "Adalet" diye feryat etti

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43 madencinin hayatını kaybettiği Amasra maden faciası davasında karar açıklandı. Üç sanık beraat ederken 20 sanık hakkında 16 yıla kadar hapis cezası verildi. Aileler, adliye önünde "Adalet" diye bağırarak karara tepki gösterdi.

24.03.2025 11:45  Güncelleme: 12:36
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Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında aralarında dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural'ın da bulunduğu 20 sanık hakkında 3 yıl ila 16 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Amasra Maden Faciasında 20 Sanığa Hapis Cezası

TTK Amasra Müessesesi'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim 2022'de yaşanan patlamada 43 işçi hayatını kaybetmiş, 9 işçi de yaralanmıştı. Aralarında dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti; sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasına hükmetti. Tüm sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.

Amasra Maden Faciasında 20 Sanığa Hapis Cezası

KİM NE KADAR CEZA ALDI?

Dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir tutukluluk halinin devamıyla birlikte 16 yıl 12 ay, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi tutukluluk halinin hükmen devamıyla birlikte 16 yıl 6 ay, başmühendis Mehmet Tural tutukluluk halinin devamıyla birlikte 16 yıl 6 ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu tutukluluk halinin hükmen devamıyla birlikte 15 yıl, sorumlu maden mühendisi Levent Aydın 9 yıl, emniyet mühendisi Şahan Kahraman 9 yıl, vardiya mühendisi Recep Orhan 5 yıl, sondaj mühendisi Hakkı Oğuz Karakuş 5 yıl, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş 5 yıl, hazırlık servisi mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı Hidayet Gökdere 5 yıl, kaza tespit mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı Fazıl Karaküp 5 yıl, elektrik mühendisi Serkan Özdoğan 3 yıl 9 ay, idari ve mali konulardan sorumlu müessese müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar 3 yıl 1 ay 15 gün, emniyet vardiya nezaretçisi Mustafa Olgun 3 yıl 1 ay 15 gün, gaz izleme maden teknikeri Mehmet Özdemir 3 yıl 9 ay, emniyet şefi Ferhan Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, elektrik mühendisi Hüseyin Ogan 3 yıl 9 ay, elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, 2. kartiye şefi Şenol Kaya 3 yıl 1 ay 15 gün ile hazırlık şefi Selami Yeşilsu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Amasra Maden Faciasında 20 Sanığa Hapis Cezası

AİLELER KARARA TEPKİLİ

Mahkeme, Salih Atmaca, Tayfun Uça ve Onur Öztürk'ün beraatine karar verdi. Heyet, sanıkların bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu sabit görürken, tüm sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti. Kararın okunmasının ardından duruşmayı izleyen aileler ve avukatları karara tepki gösterdi. Tepkiler adliye dışında da devam etti.

Türkiye\'yi yasa boğan olayda isyan ettiren karar! Aileler, "Adalet" diye feryat etti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Mahkeme, Amasra, Hukuk, Maden, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'yi yasa boğan olayda isyan ettiren karar! Aileler, 'Adalet' diye feryat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • aragorn:
    ADALET GARİBANA YOK ZENGİNE VAR 147 6 Yanıtla
  • Cenk:
    Fakir fukaranin garibanın canın hiç bir ehemmiyeti yok. 102 4 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    ete dwğince adalet demeyeceksiniz yarın akplilerde böyle anıracak meydana gelin meydana 53 12 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Söz konusu ADALET olunca bakıyorum da, troll çmarlrdan çıt çıkmıyor. Hepsi kafasını kuma gömdü. 54 4 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu maden faciasının yaşandığı illerde seçimlerde Tulum AKP ye oy çıktı. Niye. Bu fakirler dincilere, sahte Allahcilara oy vere vere ölüyorlar biraz kafa yorun ya Bu dsahte Allahcilar sizi kandırıyor lan koyunlar. 40 2 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    KHK' lar uygulanırken Anayasadaki maddelerin önüne geçtiği bir ülkede hukuk var diyemezsiniz 37 2 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Adalet tabelada, kağıtta, uygulama da, kalpte, vicdanda, ruhta yok ki. Bu yalan dünya, maalesef ki güçlünün haklı olduğu bir dünya, haklının güçlü olduğu bir dünya değil, olmazda, ne zaman olur biliyormusunuz? Biz gerçek müslüman olduğumuz zaman. 35 3 Yanıtla
  • YURİ GAGARİN:
    ERDOĞANA VERMEYE DEVAM 19 7 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    Nereden biliyonuz adaletin olmadığını adalet kelimesini bile bilmeyeneler adalet yok diyorlarAdalet yok diyen sürüngenler ahlaksızlar niye adalete engel oluyorsunuzkendi menfaatine olan bir kararda adalet var diyonuz.benim partime kimse dokunamaz benim takımıma kümse dokunamaz haksızda olsa dokunamaz.sonrada adalet yok diyonuz. 3 17 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Müebbet falan beklemiyorlardı değil mi? 1 10 Yanıtla
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