Kuzey Carolina\'da Öğrenci Öğretmene Şiddet Uyguladı

Kuzey Carolina'da öfkeli bir lise öğrencisi, Winston- Salem'deki Parkland Lisesi'nde öğretmene şiddetli bir şekilde saldırdı.
İlk tokattan sonra öğretmen etkilenmemiş gibi görünüyordu, çünkü öğrenci konuşmaya devam ediyordu. "Bu bana herhangi bir şekilde etki etti mi sanıyorsun?" diye sordu öğretmen. . "Seni tekrar mı vurayım?" diye sordu.
Öğretmen hayır demesine rağmen öğretmene vurmaya devam etti.Öğretmenin aldığı darbelerden dolayı gözlükleri yere fırladı.
Saldırıyı kınayan Winston-Salem/Forsyth County okul bölgesi yetkilileri, "Bu davranışlar tolere edilmeyecek. Öğrencilerin öğretmenlere el kaldırması asla kabul edilemez," açıklamasını yaptı.
"Şu anki odak noktamız, öğretmenimizin bu olayın uzun vadeli etkileriyle başa çıkması için gerekli desteği almasını sağlamaktır."
Öğrenciye, bir tehdit suçlamasıiki adet kabahat niteliğinde saldırı suçlamasıyla suçlandı.
Şerif Bobby F. Kimbrough Jr. "Bu olayın toplum ve toplum kuruluşları için çirkin ve kabul edilemez olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Bizi eğiten kişilere saldırıldığında hepimizin öfkelenmesi gerekiyor," dedi.
"Çocuklarımızı eğiten kişilere en yüksek saygıyı göstermeliyiz. FCSO olarak umudumuz ve dualarımız, toplum olarak sadece toplumumuza değil, çocuklarımıza da düzen getirmemiz gerektiğinin farkına varmamız. Bu olaya şahit olan öğrenciler ve ilgili eğitimci için bütünlük diliyoruz."
Parkland Lisesi Müdürü Noel Keener, öğrencinin cezai suçlamaların yanı sıra disiplin cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.
Keener, davranışın okulun öğrencilerden beklentilerini yansıtmadığını tekrarladı.
"Bu videonun Parkland Lisesi'ndeki öğrencilerden beklentilerimizi yansıtmadığını bilmenizi isteriz. Bu davranışın okulumuzda ve bölgede tolere edilmemesini sağlamak için bölge personeliyle birlikte çalışıyoruz."
Forsyth County Bölge Savcısı Jim O'Neil, video yayınlandıktan bir saat içinde, videonun incelendiğini söyledi.
"Sheriff Kimbrell ve ben sabahı Parkland Lisesi'nde öğretmenle konuşarak geçirdik.Bu, cilt renginizle ya da siyasi bağlantınızla ilgili değil. Emniyet müdürlüğü ve Bölge Savcılığı olarak siz öğretmenleri destekliyoruz, işinizi önemsiyoruz.'
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuzey Carolina'da Öğrenci Öğretmene Şiddet Uyguladı - Son Dakika
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