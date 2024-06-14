Anaokulunda 4 yaşındaki çocuk 3 yaşındaki çocuğu uyurken 13 yerinden ısırdı - Son Dakika
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Anaokulunda 4 yaşındaki çocuk 3 yaşındaki çocuğu uyurken 13 yerinden ısırdı

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Konya'da anaokulunda korkunç bir olay yaşandı. Anaokulunda, uyku saati sırasında 4 yaşındaki bir kız çocuğu, 3 yaşındaki erkek çocuğunu tam 13 yerinden ısırdı. Öğretmenlerin müdahale ettiği korkunç olayda 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. Oğlunu hastaneye götüren anne, doktorların "Çocuğu pitbull mu ısırdı?" sorusuyla bir kez daha sarsıldı. Kulağının kopma derecesinde ısırıldığı öğrenilen çocuk, tedavisi sonrası taburcu edilirken savcılık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

14.06.2024 15:44
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Konya'da özel bir anaokulunun uyku odasında 4 yaşındaki M.U.S. adlı kız çocuğu, yanındaki yatakta uyuyan 3 yaşındaki B.C. adındaki erkek çocuğuna saldırıp, vücudunun 13 yerinden ısırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, B.C. öğretmenlerin müdahalesi ile kurtarıldı. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, mağdur çocuğun annesi Elife C. "Hastanede 'Çocuğu köpek mi, pitbull mu ısırdı?' diye sordular. 4 yaşında bir kız çocuğunun ısırdığını söyleyince şaşırdılar. 13 yerinden ısırmış; kafatasından, gözünün üzerinden, ağzından, yanaklarından, kulağından koparcasına, omzundan, parmağından, kol bileğinden ısırıldığını gördük." dedi.

Olay, 24 Nisan 2024 tarihinde Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunun uyku odasında meydana geldi. Öğrenciler yataklarında uyuduğu sırada M.U.S., yanındaki yatakta uyuyan B.C.'ye saldırıp, yüzünü, kafasını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı. Durumu fark eden ve paniğe kapılan diğer öğrenciler, kapıyı açıp öğretmenlerinin yanına gidip haber verdi. Bunun üzerine odaya giren öğretmenler, B.C.'yi kurtardı. B.C.'nin ailesinin şikayeti sonrası savcılık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Anaokulunda 4 yaşındaki çocuk 3 yaşındaki çocuğu uyurken 13 yerinden ısırdı; aile şikayetçi oldu

"KULAĞI KOPMA DERECESİNDE ISIRILMIŞ"

Yaşananları anlatan B.C.'nin annesi Elife C., şunları söyledi: 'Bana telefon geldi, çizik olduğu söylendi. Dolayısıyla okula gideceğim de hocaya dedim ki, 'Çizik olursa beni aramazdınız, Anaokulu öğretmeniyim. Kaç yıldır bu işin içindeyim, lütfen bana doğru söyleyin' dedim. 'Lütfen çabuk gelmeniz gerekiyor' dediler. Koştur koştur okula gittim. Kapıda diğer sınıfın öğretmeni karşıladı, 'Hocam çok üzgünüz' dedi. Orada bir şoke oldum. Sonra müdür beye haber verdi. Müdür bey beni aldı, mutfağa götürdü. Mutfakta taburede çocuğumu eli yüzü kremli görünce düştü, yandı sanıp düşüp bayıldım. Çocuğumu mutfakta görünce şoke oldum, ne olduğunu anlayamadım. Elim, ayağım titredi. Sonra kendime gelip, çocuğuma ne olduğunu sordum. Bir çocuğun ısırdığını söylediler. Ben de anaokulu öğretmeni olduğum için okulda böyle şeyler yaşanabilir dedim. Çok abarttığımı düşündüm. Ama çocuğuma tekrar bakınca kulağı kopma derecesinde ısırılmış, yanağında ısırılmalar gördüm. Bunun üzerinde 'Oda da kimse yok muydu' diye sordum. Kimsenin olmadığını söylediler.'

"HALA İZLERİ DURUYOR"

Eşiyle birlikte oğlunu hastaneye götürdüğünü anlatan Elife C., "Çocuğumu hastaneye götürdük. Hastanede 'Çocuğu köpek mi pitbull mu ısırdı?' diye sordular. 4 yaşında bir kız çocuğunun ısırdığını söyleyince şaşırdılar. 'Ne oldu, bir rahatsızlığı mı varmış' dediler. Annenin beyan ettiğine göre çocuğun dil ve konuşma güçlüğü olduğunu, ayaklarından iki kez ameliyat geçirdiğini ilettim. O yüzden böyleymiş galiba dedim. Herkes şaşırdı. Doktor şaşırdı. Daha ilgili davrandılar. Yaralarına antibiyotikli kremler, kortizonlu kremler verdiler. Şu anda iki ay geçmesine rağmen hala izleri duruyor. Yoğun bir tedavi ettik. Halen de devam ediyoruz. Aradan yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen oğlum, halen yaşadığı olayın hem travmasını atlatamadı hem de ısırılan yerlerin izleri geçmedi. Oğlumun terapileri devam ediyor." dedi.

Anaokulunda 4 yaşındaki çocuk 3 yaşındaki çocuğu uyurken 13 yerinden ısırdı; aile şikayetçi oldu

"HAYATIMDA BÖYEL BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Elife C., çocuğunun vücudunun 13 yerinden ısırıldığını belirterek, "Anne tarafından gönderilen okuldaki kamera kayıtlarını izlediğimde, çocuk önce yastığı ve yorganı üstüne kapatıyor. Boğmaya çalışıyor. Sonrasında her yerini ısırıyor çocuğun. Zaten belli bir saat geçiyor. Uyku odasında bütün çocuklar ayaklanmış. Hatta bir çocuk sesten dolayı kulağını kapatıyor. Oğlumun bağırmasından dolayı etkileniyor. Bir çocuk çıkıyor kapıdan, öğretmen yok. İkinci çocuk çağırmaya gidiyor, öğretmen yok. Üçüncü çocuk hayatını kurtarıyor. Üçüncü çocuk çağırmaya gittikten sonra öğretmen koşarak geliyor. Kızı, oğlumun üzerinden çekiyor ve kurtarıyor. 13 yerinden ısırmış; kafatasından, gözünün üzerinden, ağzından, yanaklarından, kulağından koparcasına, omzundan, parmağından, kol bileğinden ısırıldığını gördük. Bizim için üzücü bir hadiseydi. Dolayısıyla benim için daha ağırdı. Kendim anaokulu öğretmeniyim, yıllardır bu işin içindeyim, devletime, vatanıma hizmet etmek için canla başla çalışan bir öğretmenim. 15 yıllık öğretmenlik hayatımda böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

Anaokulunda 4 yaşındaki çocuk 3 yaşındaki çocuğu uyurken 13 yerinden ısırdı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Anaokulunda 4 yaşındaki çocuk 3 yaşındaki çocuğu uyurken 13 yerinden ısırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anaokulunda 4 yaşındaki çocuk 3 yaşındaki çocuğu uyurken 13 yerinden ısırdı - Son Dakika
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