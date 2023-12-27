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Ankara 2 No'lu Baro, Fatih Altaylı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Ankara 2 No'lu Baro, Fatih Altaylı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Ankara 2 No'lu Baro, 12 askerin şehit olduğu saldırıyı protesto eden vatandaşlara yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu. Baro üyeleri, suç duyurusu dilekçesini sunmadan önce basın açıklaması gerçekleştirdi. Altaylı'nın vatandaşlara yönelik hakaretlerini kabul etmeyen Baro Başkanı Sabri Hafif, yapılan eylemin halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek türden açıklamalar barındırdığını belirtti.

Ankara 2 No\'lu Baro, Fatih Altaylı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
27.12.2023 - 13:53,
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Ankara 2 No'lu Baro, geçtiğimiz günlerde 12 askerin şehit olduğu saldırıyı protesto eden vatandaşlara yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi önünde toplanan Ankara 2 No'lu Baro üyesi avukatlar, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini sunmadan önce basın açıklaması gerçekleştirdi. Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif, İsrail'in 7 Ekim gününden bugüne Gazze'de vahşice bir katliam gerçekleştirdiğini, İsrailli yetkililer hakkında baro olarak hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Hafif, 24 Aralık Pazar günü Anadolu Meydanı'nda yüz binden fazla vatandaşla hem Gazze'de yaşanan İsrail zulmünü hem Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısını lanetlediklerini hatırlattı.

"Altaylı'nın vatandaşlarımıza yönelik hakaretlerini kabul etmiyoruz"

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif, mitinge birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun katıldığını belirterek, "Biz o gün Kuzey Irak ve Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden şühedamız için, yarım asırdır topraklarını savunan Filistinli şehitler için yürüdük. İstiklal Marşımızı okuduk, terörü lanetledik, şehitlerimiz için dualar ettik. Mitingin ardından 25 Aralık'ta Fatih Altaylı tarafından sosyal medyada yayınlanan mülakatında mitinge katılan Ankaralı vatandaşlarımıza yapılmış olan hakaretleri kabul etmiyoruz. Yapılan eylem sadece hakaret değil, aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek türden açıklamalar barındırmakla, yapılan sorumsuz bir davranıştır. Hiç kimse gazeteciliğin arkasına sığınarak Türk milletinin birbirine kin ve nefret duymasını sağlamaya çalışarak, birbirine düşürmeye çalışamaz" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Altaylı'nın mitinge katılanlar hakkında sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bunu asla sineye çekecek değiliz. STK olarak üyelerimizle suç duyurusunda bulunacağız. Hukuk önünce kesinlikle hesabını soracak, hakkımızı arayacağız. Biz İsrail'e destek çıkmaya çalışan, şehitlerimiz üzerinden hassasiyet gösteriyormuş gibi olanların farkındayız. İsrail'e sponsor olan tüm ürünleri, tüm firmaları boykot etmeye devam edeceğiz" dedi.

Açıklama sonrası grup üyeleri Altaylı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Türk milletini aşağılama" suçlarından hazırlanan suç duyurusu dilekçelerini savcılığa teslim etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Fatih Altaylı, Ankara, İnsan Hakları, Terör, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara 2 No'lu Baro, Fatih Altaylı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika


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