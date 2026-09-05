Sayıları sürekli artıyor! Ankara'da bir fuhuş operasyonu daha

Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş bağlantılarına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada düğmeye bir kez daha basıldı. Başsavcılığın 7 Ağustos'ta başlattığı soruşturmanın üçüncü dalgasında 15 şüpheli gözaltına alındı.

21 ŞÜPHELİ İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.K., U.H.A., M.A., O.G.D., R.Ç.B., B.Y., B.D., E.B., E.E., E.A.Y., E.G., M.S., E.Y., E.N.A. ve K.Ç. gözaltına alındı. M.D., B.G., S.B.B., M.A.K., M.Ç. ve C.S.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

EVLERDE UYUŞTURUCU MADDELER BULUNDU

Operasyon kapsamında adreslerde aramalar da yapıldı. Verilen bilgilere göre bir şüphelinin evinde esrar ve sentetik uyuşturucu, E.E. ile E.G.'nin adreslerinde kokain, K.Ç.'nin evinde ise kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.

SORUŞTURMA 7 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Başsavcılığın gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürüklediği değerlendirilen kişi ve mekanlara yönelik soruşturması 7 Ağustos 2026'da başladı. İlk dalgada 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 11 şüpheli tutuklandı, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, iki şüpheli ise firari olarak aranmaya başladı. Adli Tıp Kurumu incelemelerinde ilk dalgadaki 8 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi. İncelemelerde kokain, metamfetamin, esrar ve sentetik kannabinoid bulgularına rastlandı.

İKİNCİ DALGADA MEKANLAR DA MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturmanın 16 Ağustos'taki ikinci dalgasında kapsam genişledi. Şüphelilerin yanı sıra uyuşturucu ve fuhuş faaliyetleriyle bağlantıları araştırılan bazı eğlence ve yeme-içme mekanlarının işletmeci ve ilgilileri de soruşturmaya dahil edildi. İkinci dalga sonucunda 21 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi ve 2 kişi firari olarak aranmaya başladı. Bu dalgada alınan biyolojik örneklerin incelenmesi sonucunda 10 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi.

64 ŞÜPHELİYE ULAŞILDI

Üçüncü dalgayla birlikte soruşturmanın bilançosu da büyüdü. 7 Ağustos'tan bu yana toplam 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Buna göre 32 şüpheli tutuklandı, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 15 kişi üçüncü dalgada gözaltına alındı. Toplam 10 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma yalnızca uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişileri değil, gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürüklediği veya bu ortamların oluşmasına imkan sağladığı değerlendirilen kişi, çevre ve mekanların bağlantılarını da kapsıyor. Yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın genişlemesi ve yeni operasyonların yapılması bekleniyor.