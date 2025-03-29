Ankara'da Rüzgar Sebebiyle Düşen Reklam Panosu Davasında Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Rüzgar Sebebiyle Düşen Reklam Panosu Davasında Sanık Tahliye Edildi

Ankara\'da Rüzgar Sebebiyle Düşen Reklam Panosu Davasında Sanık Tahliye Edildi

Ankara'da geçtiğimiz yıl 6 Haziran'da etkili olan şiddetli rüzgarda 22 yaşındaki Ayşe Yavuz, devrilen reklam panosunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili firmanın yetkilisi Semih Esat Ünlü, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan ilk duruşmada tutuklandı. Ancak Ünlü, tutukluluğunun 15. gününde tahliye edildi. Kararın ardından genç kızın annesi isyan etti.

29.03.2025 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan'da geçen yıl 6 Haziran'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, Sincan Belediyesi'ne ait reklam panosu temelden devrilip, otobüs durağının üzerine düştü. Şirkette sekreter olan ve iş çıkışı spordan sonra evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz, pano ile durağın altında kalıp hayatını kaybetti.

ŞİRKET YETKİLİSİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında reklam panosunun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi Semih Esat Ünsal hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yılda 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Ocak'ta yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada, reklam panosunun temelini 4,5 metre derinlik yerine 1,35 metre yaptığı, 18 metreküp temel betonu yerine 5,40 metreküp beton döktüğü bilirkişi raporuyla tespit edilen sanık Ünsal'ın tutuklanmasına karar verildi. Sanık, cezaevine gönderildi.

Ayşe'nin öldüğü ile kaldı! Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı

TAHLİYEYE TEPKİ

Önceki gün görülen 2'nci duruşmaya sanık katılmazken, Ayşe Yavuz'un ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanığın, tutuklandıktan sonra avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu 15 gün sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Ayşe Yavuz'un ablası Gülser Aydın, tahliye kararına tepki göstererek, "10 aydır mezarlığına gidip, üzerindeki çiçeklerini sevip kendimizi rahatlatıyoruz. Rüzgar gülü döndükçe Ayşe bizi duyuyor diye onlardan medet umuyoruz. Bu şekilde 10 ay geçti. Sanık ilk duruşmada zaten tamamen suçun Sincan Belediyesi'ne ait olduğunu, tüm sorumluluğun, denetimin belediyeye ait olduğunu söylemişti. Bütün işin başında duranın da onların olduğunu söylemişti. Bunu o kadar söylemesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. Avukatlarımız valilikten soruşturma izini almak için çok uğraştı. Sürekli dilekçe verdiler; ama her seferinde bize sürekli ret geldi. Daha sonra en son reddimiz serbest bırakıldıktan sonra geldi. Bunun üzerine de biz üst mahkemeye taşıyarak idari yargıya başvurduk soruşturma izni için. 10 ay oldu ve hiçbiri daha henüz adaletin karşısında, bizim karşımızda ifade vermediler. Malzemeden kaçmak için, temelden kaçmak için usulsüzlükler yapılmış ve bunun bedelini de benim kardeşim ödemiş" diye konuştu.

Ayşe'nin öldüğü ile kaldı! Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"

Ayşe Yavuz'un annesi Nafize Yavuz da "Ayşe'm çalışıyordu, çok hayalleri vardı, ehliyet aldı, araba almak için para biriktiriyordu. Ramazanda 'siz yatın ben kalkarım, hazırlarım size yemek' derdi. Hiç kimseyi kırmazdı. Ne derse hiç geri çevirmezdi kimseyi. Çok özlüyorum onu, her gün odasına giriyorum boynu bükük resimlerine bakıyorum. Cumhurbaşkanım duy sesimi ne olursun, bir anne feryat ediyor. Köpek öldürülüyor tutuklanıyor, kedi öldürülüyor tutuklanıyor, benim kızımın kedi kadar kıymeti yok mu? Benim ciğerlerim parçalanıyor. Gittikçe özlemi çoğalıyor. Ev bomboş öyle. Hiç ses soluk yok. Bayram geldi. Benim sardığım sarmayı beğenmezdi. O benim elim ayağımdı. Tek dileğim başka annelerin yüreği yanmasın. Başka Ayşeler gitmesin. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Ayşe'nin öldüğü ile kaldı! Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı

"BELEDİYE DE SUÇLU FİRMA DA SUÇLU"

Baba Mustafa Yavuz ise belediye hakkında soruşturma izni verilmediğini söyleyerek, "Bizim en çok üzüldüğümüz nokta belediyeye dava açamamak oldu. Belediyenin de mahkemeye gelmesini istiyoruz. Pano zaten çok büyükmüş, bilirkişi raporunda da belli. Derinlik 4,5 metre olacakken, yapılmamış. Beton eksik dökülmüş. Belediye de suçlu, yapan firma da suçlu. Suçu birbirlerine atıyorlar. Kontrol niye etmediler? Hem firmadan hem belediyeden şikayetçiyiz biz. Biz davamızın peşindeyiz. Sonuna kadar da gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayşe'nin öldüğü ile kaldı! Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı

Ayşe Yavuz, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Rüzgar Sebebiyle Düşen Reklam Panosu Davasında Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bilgehan Göktürk:
    Bu ülkede zaten ne oluyorsa, ölene oluyor... 8 0 Yanıtla
  • Ankara21:
    Ondan sonra da Hukuk Adalet yok deyince kızıyorlar. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
12:12 ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
16:56 Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
16:38 E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
16:31 Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
16:17 Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
16:09 Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
16:02 Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 13:09:01. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Rüzgar Sebebiyle Düşen Reklam Panosu Davasında Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement