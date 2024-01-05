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Ankara Filistin Dayanışma Platformu Üyeleri Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu Üyeleri Basın Açıklaması Yaptı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Ankara Barosu'nun Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşte hilafet bayrağı açanlar ve İstanbul Valisi Davut Gül hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Üyeler 'Kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK' sloganı attı ve bayraklarda bulunan kelime-i tevhidin İslam'ın şiarı olduğunu belirtti.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu Üyeleri Basın Açıklaması Yaptı
05.01.2024 - 15:16,
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Ankara Barosu'nun Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşte hilafet bayrağı açanlar ve İstanbul Valisi Davut Gül hakkında suç duyurusunda bulunması sonrasında Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Ankara Barosu'nun geçtiğimiz günlerde yapılan İstanbul Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşte hilafet bayrağı açanlar ve İstanbul Valisi Davut Gül hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. 'Dünümüz, bugünümüz, yarınımız' başlığı altında toplanan üyeler 'Kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK' sloganı attı. Üyeler adına konuşma gerçekleştiren Ömer Budak, bayraklarda bulunan kelime-i tevhidin İslam'ın şiarı olduğunu belirtti.

Konuşmasında İstiklal Marşı'ndan mısralara yer veren Budak, "Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli" diye yazan Mehmet Akif Ersoy'a İstiklal Marşında bu mısraları yazdıran, şairin göğsünde taşıdığı tevhid şuuru ve Anadolu halkının şehadet aşkıdır" diye konuştu.

Budak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'da evlerinden abdest alıp sokaklara çıkan kahraman Anadolu halkı, tanklara yalın göğüsleriyle karşı koyarken, onlara bu izzet ve cesareti aşılayan kelime-i tevhid olmuştur. Bugün Gazze'de bir avuç yetim mücahit, Filistin halkıyla beraber dünyanın en azgın ölüm makinelerine karşı savaşıyorken ve tüm dünyaya sabrın ve direnişin ne olduğunu öğretiyorken onların sabır ve direniş kaynağı yine kelime-i tevhid olmuştur."

"Türkiye bir kez daha insanlığın vicdanının sesi olmuştur"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Gazze için yapılan yürüyüşe değinen Budak, İstanbullular şehitlerimiz ve Filistin için Galata Köprüsüne akın etmiş ve şehitlerimiz ve Gazze için yürümüştür. Müslüman halkımız, ellerinde tevhid, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sokaklara dökülmüş ve İsrail'in zulümleri ile siyonizmin coğrafyamızdaki aparatı PKK'yı lanetlemiştir. Böylece Türkiye bir kez daha insanlığın vicdanının sesi olmuştur" dedi.

Budak konuşmasını şöyle noktaladı:

"Ankara Barosu, İstanbul'daki eyleme katılanlara ve tevhid bayrağı taşıyanlara suç duyurusunda bulunma skandalına imza atmıştır. Burada bu ülkenin Müslüman gençleri olarak haykırıyoruz: Ey kendini bilmez gafiller, siz bilmez misiniz ki her bir Müslüman fert tevhid bayrağını yüreğine nakış nakış işlemiştir. Siz bilmez misiniz ki dünyadaki iki milyar Müslüman, kelime-i tevhid için yaşar ve kelime-i tevhid için can verir. Siz bilmez misiniz ki emperyalist güçler bu toprakları işgal etme girişiminde bulunduğunda; çocuk, kadın, yaşlı ve erkek demeden herkes kelime-i tevhid için mücadele etmiş, onların iradesini temsil eden ilk meclis açılırken kelime-i tevhid nidaları semalarımızda yankılanmıştır."

Konuşmanın ardından sloganlarla açıklama sonlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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