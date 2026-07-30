Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu

Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın yol kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

DERENİN YAKININDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, Çankaya ilçesi İmrahor Deresi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İmrahor Deresi yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yerde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ ARANIYOR

Ölen kadının Gülay Akgün M. olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu olayla ilgili K.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, K.A. adlı şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çankaya, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Başsavcılık düğmeye bastı, ABD’deki fenomen yayıncı Canbequit’e erişim engeli getirildi Başsavcılık düğmeye bastı, ABD'deki fenomen yayıncı Canbequit'e erişim engeli getirildi
Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye’ye geldi Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi
Ankara’da kritik Filistin zirvesi: Hakan Fidan Hamas heyetini kabul etti Ankara'da kritik Filistin zirvesi: Hakan Fidan Hamas heyetini kabul etti
Dursun Özbek, Icardi’ye yaptığı teklifi açıkladı Dursun Özbek, Icardi'ye yaptığı teklifi açıkladı
Avrupa’da bile böylesi yok Türkiye’nin dört yanından oraya akın ediyorlar Avrupa'da bile böylesi yok! Türkiye'nin dört yanından oraya akın ediyorlar
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı’nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
Fenerbahçe Polonya’da turladı İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor
Arnavutköy’de düğün fotoğrafçısını öldürüp ormana gömdüler 3 şüpheli Van’da yakalandı Arnavutköy’de düğün fotoğrafçısını öldürüp ormana gömdüler; 3 şüpheli Van’da yakalandı

18:51
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:48
Babacan’dan Davutoğlu’na ziyaret
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret
18:41
Resmi açıklama geldi UEFA’dan FIFA’ya boykot
Resmi açıklama geldi! UEFA'dan FIFA'ya boykot
18:36
Fenerbahçe’de ayrılık Aziz Yıldırım’a bağlı ’’Evet’’ derse bir devir kapanıyor
Fenerbahçe'de ayrılık Aziz Yıldırım'a bağlı! ''Evet'' derse bir devir kapanıyor
18:03
Fas’tan İspanya’ya göçmen akını
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
16:58
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
16:56
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı
16:54
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi Yanındaki isim bakın kimmiş
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 20:46:56. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.