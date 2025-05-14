Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı - Son Dakika
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Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

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İtfaiye Turgay Gezgin'in eşi ve 2 çocuğunun yaşamını yitirdiği yangında yeni gelişmeler yaşandı. Gezgin ve eşi ölmeden önce de ilişki yaşadığı hemşire yangınla ilgili gözaltına alındı. Gezgin, ifadesinde yangın sırasında evde olmadığını, nişanlısı F.T. ise Gezgin'in kendisine eşini sevmediğini defalarca söylediğini ifade etti. İtfaiye eri tutuklanırken nişanlandığı hemşire serbest bırakıldı.

14.05.2025 07:18
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Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

ANNE VE 2 ÇOCUĞU YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

GÖZALTINDAKİ EŞ HABERİ ALINCA BAYGINLIK GEÇİRMİŞTİ

Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İLİŞKİ YAŞADIĞI HEMŞİRE İLE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda yangının şüphelileri olarak belirlenen Turgay Ahmet Gezgin ve birlikteliği olduğu F.T. isimli şahıs, 13 Mayıs 2025 günü saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

İTFAİYECİ BABA TUTUKLANDI, NİŞANLISI SERBEST

Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan itfaiye personeli Turgay Gezgin, sevk edildiği adliyede kundaklama suçlamasıyla tutuklandı. Turgay Gezgin'in nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

İLİŞKİ YAŞADIĞI HEMŞİREYE EŞİNİ SEVMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Öte yandan, Turgay Gezgin'in mahkemedeki ifadesi de ortaya çıktı. Gezgin ifadesinde, yangının çıktığı gece telefon uygulaması üzerinden arkadaşlarına 'Yaşadığım apartmandan doğal gaz kokusu geliyor' diyerek eve gittiğini, anahtarını kaybettiği için kapıyı çaldığını fakat kapının açılmaması üzerine sahur yapmak için itfaiyedeki arkadaşların yanına geri gittiğini söylediği öğrenildi. Nişanlısı hemşire F.T. ise iddiaları kabul etmedi. F.T., olaydan birkaç gün önce Turgay Gezgin'in kendisine, eşini sevmediğini defalarca söylediğini ve aralarındaki ilişki durumunu düzelteceğini söylediğini ifade etti. Ayrıca, Turgay Gezgin ile F.T. arasında yaklaşık 1 yıldır gönül ilişkisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    HABER METİNLERİNİ YAZAN ARKADAŞ..TÜRKÇE DERSLERİNE HANGİ HOCA GİRİYORDU BİLEMEM ANA ..BU NE YA BU KADAR CÜMLE DÜŞÜKLÜĞÜ OLURMU HABERİN ORTASINA KADAR IKUYORSUN ANLAŞILAN BÎŞEY YOK.SONRA TEKRAR BAŞA SARIYORSUN..BU KADAR HARF KEKELİME CÜMLE HARCAMIŞSIN İFADE AZ... 193 1 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    valla hiç birşey anlamadım 46 0 Yanıtla
  • Seref Karabacak:
    haberi kim yazdı ilkokul mezunumu hiç bir şey anlamadım bilader 31 0 Yanıtla
  • fikret :
    İtiraz Etsin Serbest Kalır Polis Neye Göre Kundaklama Demiş?.. İtfaiye Eri Belgeleme İstesin. 8 21 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Camışa bak fıstık gibi eşini beğenmiyor. Ne istedin kadın ve çocuklar dan 6 0 Yanıtla
  • Ayhan Altun:
    Adam belli ki kaçamak yaşamak istemiş iş yerindeyken evde yangın çıkmış insan çocuklarının ölmesine izin verirmi ne saçma sonrasında ailesi vefatıyla adam tek kalınca yine kaçamağıyla buluşması ve işler kaçamakken artık nişanlanma ve evlilik yoluna girmişler adamın tek suçu eşini aldatması onun cezası varsa verin ama kundaklamaya güçlü delil görüntü HTC kaydı vs olmalı 4 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    niye mi bir sey anlamadik...eskiden araba alirdin tok tok ele avuca malzeme gelirdi... bi makama giderdin o makamda oturan dolu dolu nufuzlu idi, koltugu doldurduguu hissettirirdi.. .. eskiden ogretmen saygindi, ogrenciye soytarilik yapmazdi, kafasi parti yalakaliklariyla tamamen dolu degildi.. eskiden sinav vardi, eskiden kazanmak vardi,eskiden sinifta kalmak vardi.. oyle boyle eskiden bi sekilde daha hakki ile idi her bir alan ve insanlarimiz.. simdi.. tam bi kucuk Abd, buyuk Kapital ve her isimiz parti yalAkaligi.. ondan bir sey anlayamadik . cunkuuuuuuuuuu tepeden tirnaga adam kayirmadan ibaretiz.. 3 1 Yanıtla
  • Nuri Yüksel:
    Bizim sokakta yaşandı olay ölmelerine göz yummuş neyine anlamadınız 3 0 Yanıtla
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