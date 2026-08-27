Arkadaşıyla tartışıp evi terk etti! Cansız bedeni denizde bulundu - Son Dakika
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Arkadaşıyla tartışıp evi terk etti! Cansız bedeni denizde bulundu

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Antalya'da arkadaşıyla tartıştıktan sonra evden ayrılan 63 yaşındaki Ahmet Gözenbay, Kaleiçi Yat Limanı açıklarında denizde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Gözenbay’ın acılı arkadaşı gözyaşlarına boğuldu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde evden ayrılan 63 yaşındaki Ahmet Gözenbay Kaleiçi Yat Limanı açıklarında denizde hareketsiz halde bulundu. Sağlık Ekipleri Gözenbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAŞAMINA SON VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.00 sıralarında Kaleiçi Yat Limanı açıklarında yaşandı. Arkadaşı ile yaşadığı tartışmanın ardından evini terk eden 63 yaşındaki Ahmet Gözenbay, yaptığı son telefon görüşmesinde falezler bölgesinde bulunduğunu ve yaşamına son vereceğini ifade etti.

Arkadaşıyla tartışıp evi terk etti! Cansız bedeni denizde bulundu

KARADAN VE DENİZDEN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ekipleri alarm seviyesine geçti. Gözenbay’a ulaşmak amacıyla Kaleiçi Yat Limanı ve Karaalioğlu Parkı çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Gözenbay'ın son telefon görüşmesinde suda olduğunu belirtmesi üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı botlar da çalışmalara denizden destek verdi. Hem karadan hem de denizden yürütülen arama faaliyetleri sonucunda, 63 yaşındaki adam deniz polisi tarafından Yat Limanı açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bulundu.

Arkadaşıyla tartışıp evi terk etti! Cansız bedeni denizde bulundu

ACILI ARKADAŞIN GÖZYAŞLARI: YAŞIYOR DEĞİL Mİ?

Deniz polisinin botuna alınarak karaya çıkarılan Gözenbay, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde Ahmet Gözenbay’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Müdahale sırasında olay yerine gelen Gözenbay'ın arkadaşı ise gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekiplerine "Ne olur görmek istiyorum. Yaşıyor değil mi?" diyerek acı haberi almamak için uzun süre direnen acılı arkadaşı çevredekiler teselli etmeye çalıştı.

Arkadaşıyla tartışıp evi terk etti! Cansız bedeni denizde bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Gözenbay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

Arkadaşıyla tartışıp evi terk etti! Cansız bedeni denizde bulundu
Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Antalya, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşıyla tartışıp evi terk etti! Cansız bedeni denizde bulundu - Son Dakika

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