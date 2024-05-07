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Antalya'da camiyi yılanlar bastı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Çile Mahallesi Adanda Mevkii Camii, yılanların meskeni haline geldi. Camide son 20 gün içerinde 3 farklı yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

İlginç olay, Çile Mahallesi Adanda Mevkii Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami imam hatibi Sedat Özdemir, akşam namazı ezanını okumak için camiye gitti. Ezanı okuduktan sonra akşam namazını kıldırmak üzere mihraba yönelen Özdemir, halı üzerinde bir hareket olduğunu fark etti. Mihraba yaklaşan imam, camiye yılan girdiğini görünce cemaatten yardım istedi. Kısa süreli paniğe neden olan yılan, bir değnek yardımıyla çuval içine alınarak doğal ortamına bırakıldı.

Öte yandan, cami imam hatibi Sedat Özdemir, camide son 20 gün içerinde 3 farklı yılanın yakalanarak doğal ortamına salındığını belirtti. Akşam ve yatsı namazı vaktinde 3 defa fark edilen yılanların, cep telefonuyla görüntüleri kaydedildi.