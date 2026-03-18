Antalya'da Kız İsteme Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
18.03.2026 01:47
Antalya'da kız isteme tartışması nedeniyle pompalı tüfekle açılan ateşte 2 kişi yaralandı.

Antalya'da komşu aileler arasında iddiaya göre kız isteme tartışmasıyla başlayan kavgada 2 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli Motorize Polis Timleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre birbirine komşu iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M. Ç., S. G. ve C. Ç. yanlarında getirdikleri pompalı tüfekler ve tabanca ile ateş etmeye başladı. Pompalı tüfek ve tabancadan çıkan saçma ve kurşunların hedefi olan Tuncay Ş. ve Demir C. bacak ve kollarından yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese Motorize Polis Timleri, resmi ve sivil ekipler, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler, kalabalık grubu sakinleştirmekte zorlanırken bölgeye takviye ekipler gönderildi.

Kaçan 3 kişi kısa sürede yakalandı

Ekipler, kargaşadan faydalanarak olay yerinden kaçan M. Ç., S. G. ve C. Ç.'nin yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Saçma ve kurşunların hedefi olan Tuncay Ş. ve Demir C. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından aynı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çevrede yaptığı incelemede, olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ve tabanca olay yerine yakın bir noktada bulunan evin bahçesinde ele geçirildi. 2 kişinin yaralanmasına sebep olan olayın ardından kaçan M. Ç., S. G. ve C. Ç. Motorize Polis Timleri ve bölge ekibi tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişi ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ele geçirilen pompalı tüfekler ve tabanca üzerinde inceleme yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Olay, Suç, Son Dakika

