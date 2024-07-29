Felaketi yaşayan bölgede en zor gece! Evleri tehdit altındaki ailelerden çaresiz bekleyiş - Son Dakika
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Felaketi yaşayan bölgede en zor gece! Evleri tehdit altındaki ailelerden çaresiz bekleyiş

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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte evlerinin yakınına park ettikleri araçlarının içerisinde geceyi geçirdi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ederken, yangının geniş bir alana yayılması üzerine bölgeye destek amaçlı gece görüş helikopterleri sevk edildi. Yangında şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, bir ev ve bir sera zarar gördü.

29.07.2024 08:59
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Antalya'nın Serik ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle çok sayıda vatandaş evlerini terk etmek zorunda kaldı. Geceyi sıcak yuvalarından ayrı geçirenler çareyi araçlarında yatmakta buldu.

30 EV TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesi Yumaklar bölgesinde saat 14.00'te elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıktığı değerlendirilen orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken tedbir amaçlı 30 ev tahliye edildi.

Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor! Evlerinden tahliye edilen aileler geceyi dışarıda geçirdi

Yangının gece saatlerinde de devam etmesi üzerine bölgeye destek amaçlı 2 adet gece görüş helikopterleri sevk edildi. Evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar geceyi çocuklar ile birlikte evlerinin yakınına park ettikleri araçlarında geçirdi.

Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor! Evlerinden tahliye edilen aileler geceyi dışarıda geçirdi

"RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER SIÇRAMAYA BAŞLADI"

Yangına yakın köyden destek olmak için gelen Sebahattin Kökçü, "İlk başlarda çok bir problem yoktu, daha sonrasında rüzgarın da etkisiyle beraber alevler sıçramaya başladı. Biz biraz daha yangının geri tarafındaydık, olduğumuz bölgede jandarma ekipleri vardı. Daha sonrasında ekipler bizim olduğumuz yeri de tahliye ettiler. Şu ana kadar sanırım 1 tane ev ile 1 tane sera yanmış, çok şükür ki can kaybı yok. Çok sayıda ekip çalışmalarına devam ediyor. Çevre illerden de destek geldi. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız" dedi.

Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor! Evlerinden tahliye edilen aileler geceyi dışarıda geçirdi
Felaketi yaşayan bölgede en zor gece! Evleri tehdit altındaki ailelerden çaresiz bekleyiş
Kaynak: İHA

Orman Yangını, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Felaketi yaşayan bölgede en zor gece! Evleri tehdit altındaki ailelerden çaresiz bekleyiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Remzi Ozdemir: Bu hayvan severler niye bu yanan canlılar için eylem yapmıyorlar acaba Dün gece milyonlarca karınca, çekirge böcek kıvraşıl yılan kablumbağa tavşan yavruları kuş yavruları hevsi dün gece cayır cayır yandı Niye sadece köpekler bumu hayvan sevgisi 6 2 Yanıtla
    Samsun Sporlu: yılan önemli tabi 2 0
  • Ahmet Duran CELIK: Acil olarak hükümet Armanları keserek ekonomiye can vermeli. Meyvesi olmayan çam ağaçları yanıyor insanlar zarar görüyor 0 2 Yanıtla

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