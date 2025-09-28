Antalya'da rüşvet operasyonunda yeni ifadeler: Poşetlerle milyonlar, tapu ve lüks araç pazarlığı iddiaları - Son Dakika
Antalya'da rüşvet operasyonunda yeni ifadeler: Poşetlerle milyonlar, tapu ve lüks araç pazarlığı iddiaları

Antalya\'da rüşvet operasyonunda yeni ifadeler: Poşetlerle milyonlar, tapu ve lüks araç pazarlığı iddiaları
28.09.2025 16:17  Güncelleme: 17:33
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni ifadeler ve iddialar tutanaklara yansıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni ifadeler ve iddialar tutanaklara yansıdı. Soruşturma dosyasına giren üç itirafçı, iş adamlarından baskı ve tehditle rüşvet alındığını ileri sürerken, tutanaklara giren ifadelere göre milyonlarca lira para siyah poşetlerle taşındı, lüks araçlar ve taşınmazlar ise bürokratlar üzerine emanet edildi.

MUHİTTİN BÖCEK'LE İLGİLİ "RÜŞVET" İDDİASI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni ifadeler ve iddialar tutanaklarda yer aldı. Rüşvet alışverişiyle ilgili iş adamı Emin H., ifadesinde Muhittin Böcek'in kendisini WhatsApp üzerinden arayarak belediye yerel seçimlerinde destek istediğini söyledi. "Olumlu" ya da "Olumsuz" cevap vermediğini belirten iş adamı, bir süre sonra Böcek'in oğlunun yanına gelerek seçimlerde maddi destek vermesini istediğini aktardı.

"DESTEK OLMAZSANIZ SEÇİLİNCE HESABINI SORARIM"

Bunun üzerine Muhittin Böcek'i aradığını ve AKM'deki ofisine çağırdığını belirten Emin H., Böcek'in kendisine, "Seçim dönemindeyiz, destek olmazsanız seçilince bunun hesabını sorarım. Senin bütün işlerin büyükşehirden geçiyor. Bundan sonra Gökhan ne derse yapacaksın" dediğini anlattı. Bu görüşmenin ardından Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, Emin H.'nin iş yerine gelerek 1 milyon TL nakit ve 1 milyon TL değerinde 150 yakıt kartı istedi. İş adamı, bu ödemeleri siyah poşetlerle elden teslim ettiğini anlattı.

"RUHSAT KARŞILIĞI 1 MİLYON TL VE LAND ROVER" İDDİASI

İş adamı Emin H., Kepez'de yapmak istediği akaryakıt istasyonunun ruhsatının da rüşvet karşılığı verildiğini ileri sürdü. Emin H., "Serkan T. ve Gökhan Böcek, ruhsatı çıkarabilmek için 1 milyon TL nakit istedi. Ayrıca '07 A ... plakalı Land Rover' aracı Gökhan Böcek'e verilmeden sürecin ilerlemeyeceğini söylediler" dedi. Aracı finansal kiralama yöntemiyle verdiğini, mülkiyeti devretmediğini, daha sonra da icra takibi başlattığını anlatan iş adamı Serkan T.'nin çocuğunun okul masrafı için de ayrıca 1 milyon TL talep edildiğini, bu paranın 600 bin TL'sini Aralık 2024'te, kalanını birkaç gün sonra siyah poşetle elden verdiğini söyledi. Emin H., "Ödemeden bir hafta sonra 7 aydır bekleyen ruhsatım onaylandı" dedi.

RÜŞVET ÇARKI İDDİASI

İş adamı Emin H., ifadesini şu sözlerle tamamladı: "Ben herhangi bir suç işlemedim. Baskı ve tehdit altında verdim. Sadece devletime güveniyorum. Antalya'da yaşanan haksızlıkların ortaya çıkması için tüm bildiklerimi aktarıyorum." İş adamı, Altınova'daki yatırımı için de baskıya maruz kaldığını aktardı. Gökhan Böcek'in kendisine, "Babamın haberi olmadan bu şehirde kimse iş yapamaz" diyerek tehdit ettiğini; kendi seçtiği plancı yerine belediyenin yönlendirdiği ekiple çalışmaya zorlandığını ileri sürdü.

Belediyede 25 yıl çalışan eski başkan yardımcısı Tuncay S., rüşvet alışverişinin nasıl işlediğini anlattı. Müteahhitlerden "seçim için" poşetlerle para toplandığını, Güneş Mahallesi kentsel dönüşümünde 3 dükkanın Böcek'e, 2 dükkanın bürokratlara verildiğini, emanet isimler üzerinden daire ve dükkanların devredilerek gizlendiğini açıkladı.

Tuncay S. ifadesinde rüşveti alma düzenini ise şu şekilde anlattı: "Belediyede işi olan müteahhitlerden 'yardım/bağış' adıyla düzenli para istenir, paralar bazen elden başkana, bazen vakıf/dernek makbuzu ile, bazen de 'kasalık' yaptığı belirtilen yakın çevre kişileri üzerinden yönlendirilirdi."

Tuncay S., bazı isimlerin bu akışlarda aracı/kanal olarak kullanıldığını da belirtti. Ayrıca ifadesinde, büyükşehir döneminde "olağan dışı rant sebebi olan imar planı tadilatları" ve "erken/yüklü hakediş ödemeleri"nin incelenmesi halinde rüşvet kaynaklarına ulaşılabileceğini söyledi. Tuncay S., "Yıllarca başkanın talimatıyla rüşvet paralarını topladım, siyah poşetlerle doğrudan kendisine teslim ettim" dedi.

DİKKAT ÇEKEN "MUHARREM İNCE" DETAYI

Tuncay S.'nin ifadesindeki en dikkat çekici kısım ise, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin oldu. İddiasına göre, Muhittin Böcek kendisini çağırarak CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye yardım yapılacağını, bu nedenle belediye ile işi olan müteahhitlerden 200 bin TL toplamasını istedi. Tuncay S., parayı topladıktan sonra Böcek'in makamına götürdüğünü; burada genç bir kişiyle karşılaştığını, sonradan bunun Muharrem İnce'nin oğlu Salih A. İ. olduğunu öğrendiğini anlattı.

Parayı dosya çantasıyla Salih A. İ.'ye verdiğini, onun da yanında bulunan sırt çantasına koyduğunu iddia eden Tuncay S., bu olayın kendisine özellikle gösterildiğini, Böcek'in gözleriyle görmesini istediğini düşündüğünü söyledi. Ayrıca, bu paranın gerçekten seçim yardımı mı yoksa başka bir siyasi vaat karşılığı mı olduğunu bilmediğini; fakat kesinlikle müteahhitlerden toplanan para olduğunu vurguladı.

"TAPU BENİM ÜZERİME, MALLAR BÖCEK'İN"

ANTEPE eski yöneticisi İsmail E., taşınmaz devirleri üzerinden kurulan düzeni anlattı. İsmail E. 2004'te Kemer'deki 3,5 dönümlük arazinin kendi üzerine geçirildiğini, aslında Böcek'e ait olduğunu, 2016'da Konyaaltı'ndaki Oriza Park Sitesi'nde bir dairenin tapuda kendi adına geçtiğini ama gerçek sahibinin Böcek olduğunu, 2020'de 650 bin TL ödeyerek aldığı evin yine Böcek'e ait olduğunu, 2023'te bir inşaat firmasından alınan 5 dükkanın seçim harcamaları için Böcek ve Serkan T.'ye verildiğini söyledi. İsmail E., "Ben sadece paravanım, tapuda adım var ama mülkler Böcek'e ait" diye konuştu.

Kaynak: İHA

