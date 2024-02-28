Aranan şahıslara 91 polis ile eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı

Bitcoin tekrar yükselişe geçti! Önceki rekora 10 bin dolar kaldı

Bitcoin, 59 bin 620 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doları aşması beklenen Bitcoin'in yükselişinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin spot ETF'lerine izin vermesi ve yaklaşan Bitcoin yarılanması etkili olabilir.