Arnavutköy'de esrarengiz cinayet! Polis yeleği giymiş şahsın kafasına sıkıp kaçtılar

Arnavutköy\'de esrarengiz cinayet! Polis yeleği giymiş şahsın kafasına sıkıp kaçtılar
01.10.2025 05:58  Güncelleme: 08:01
Arnavutköy\'de esrarengiz cinayet! Polis yeleği giymiş şahsın kafasına sıkıp kaçtılar
İstanbul Arnavutköy'de 30'lu yaşlarda ve üstünde polis yazılı bir yelek bulunan şahıs, gece saatlerinde cadde ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından başından vurularak öldürüldü. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Arnavutköy'de gece saatlerinde cadde ortasında bir kişiye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda başından vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Olay, Arnavutköy Hastane Mahallesi, Hadımköy İstanbul Caddesi'de saat 01.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler geldikleri araçla bilinmeyen bir sebeple caddede yürüyen bir kişiye silahla ateş açtı.

POLİS YAZILI YELEK GİYDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Saldırı sonrası başından vurulan şahıs, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırıya uğrayan ve yaklaşık 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın üstünde polis yazılı bir yelek giydiği tespit edildi. Saldırganlar aynı araçla hızlı bir şekilde olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Arnavutköy'de esrarengiz cinayet! Polis yeleği giymiş şahsın kafasına sıkıp kaçtılar

ÖZEL HAREKAT GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede saldırıya uğrayan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri de olayla ilgili detaylı bir incelemede bulundu.

Arnavutköy'de esrarengiz cinayet! Polis yeleği giymiş şahsın kafasına sıkıp kaçtılar

POLİS KAÇAN SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği noktada ve öldürülen şahsın cenazesi üzerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından ölen kişinin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de esrarengiz cinayet! Polis yeleği giymiş şahsın kafasına sıkıp kaçtılar - Son Dakika

  Cüneyt ertaç:
    akp yönetimindeki türkiye de sıradan bir gün sıradan olaylar yine faili meçhul cinayetler polis yine sonradan duruma el atıyo alışık olduğumuz şeyler bunlar
  Hasan DUR:
    Sahte polise gerçek kurşun. Dünya yalan ölüm gerçek olmuş
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Arnavutköy'de esrarengiz cinayet! Polis yeleği giymiş şahsın kafasına sıkıp kaçtılar - Son Dakika
