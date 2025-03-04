Avcılardaki cinayet: Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
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Avcılardaki cinayet: Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Avcılardaki cinayet: Cenazeler Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı

Avcılar'da eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son veren Veli Alıcı ve ailesinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan ailenin yakınları tarafından teslim alındı. Velican Alıcı'nın cenazesi Konya Ilgın'da, Fikriye Alıcı ve 3 çocuğunun cenazeleri ise Silivri Selimpaşa'da toprağa verilecek. Ailenin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

04.03.2025 11:38
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AVCILAR'da eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son veren Veli Alıcı ve ailesinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İşlemleri tamamlanan cenazeler ailenin yakınları tarafından teslim alındı. Ailenin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Fikriye Alıcı ve 3 çocuğunun cenazelerinin Silivri Selimpaşa'da, Velican Alıcı'nın cenazesinin ise Konya Ilgın'da toprağa verileceği öğrenildi.

Avcılar'da Pazartesi günü Velican Alıcı yaşadıkları dairede karısı Fikriye Alıcı ve 3 çocuğunu silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son vermişti. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Velican Alıcı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ailenin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Alıcı'nın cenazesinin Konya Ilgın'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Anne Fikriye Alıcı ve 3 çocuğunun cenazeleri de ailenin yakınları tarafından teslim alındı. Anne ve 3 çocuğunun cenazesinin ise, Silivri Selimpaşa'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılardaki cinayet: Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika

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