Aydın'da Dolandırıcılık Operasyonu: 38 Tutuklama

Aydın merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 tutuklama

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesi merkezli 8 ilde gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM şube müdürlüğü organizasyonunda Didim Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dolandırıcılık operasyonu için düğmeye basıldı. Aydın'ın Didim ilçesi merkezli, Muğla, İzmir, Ankara, Kırşehir, İstanbul, Ordu, Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında ikisi belediye çalışanı olmak üzere, ilçede emlakçılık yapan bazı şahıslar olmak üzere toplam 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin, hukuksuz olarak ele geçirdikleri veriler üzerinden belirledikleri kişilerin sahibi oldukları taşınmazları, izinsiz olarak sahte vekaletname belgeleri ile rızaları dışında piyasa değerinin altında başkalarına devir işlemi yaptığı iddia edildi.

MASAK raporu ve araştırmalar sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 398 milyon 234 bin lira para akışı ile 3 villa, 40 lüks ev ve 9 arsanın satışı yapıldığı tespit edilirken, savcılığın soruşturmayla ilgili gizlilik kararı verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 41 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 38 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri şüphelilerin cezaevine sevki sırasında adliye önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.