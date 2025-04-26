Aydın'da Sahte Vekaletname Operasyonunda 38 Kişi Tutuklandı

Aydın merkezli 'sahte vekaletname' operasyonunun detayları ortaya çıktı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesi merkezli 8 ilde gerçekleştirilen ve 73 kişiyi "sahte vekaletname" yöntemiyle yaklaşık 1,7 milyar lira dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Örgüt tarafından kullanılan bilgisayar korsanının (hacker) Didim Belediyesi'nde çalışan bilgi işlem memurunun aktardığı bilgilerle dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Operasyonda yakalanan 38 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Didim ilçesi merkezli 8 ilde nitelikli dolandırıcılık kapsamında gerçekleştirilen 'sahte vekalet' operasyonu ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın, Muğla, İzmir, Ankara, Kırşehir, İstanbul, Ordu, Çanakkale, Trabzon ve Kayseri'de yapılan ve 38 kişinin tutuklandığı operasyonda örgütün yöntemi ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 8 ay önce kendisinin haberi olmadan ev ve arsasının satışının yapıldığını öne süren bir mağdurun şikayeti sonucu jandarma ekipleri harekete geçti. Başvuru üzerine özel ekip kuran jandarma, 7 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin dolandırıcılık ağını ortaya çıkarttı. Elebaşılığını M.F.T.'nin yaptığı belirtilen örgütün, Didim'de ev veya arsası olan fakat şehir dışı ya da yurt dışında yaşayan kişilere ulaşıp, taşınmazları izinsiz olarak sahte vekaletname belgeleri ile rızaları dışında başka şahıslara piyasa değerinin altında devir işlemleri yapmak suretiyle işlem yaptığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin, ikna edemediği kişilerin mallarını ise yaptıkları sahte vekaletname ile sattıkları öğrenildi.

İlk satış örgüt üyesine yapılmış

Satış işleminin önce örgüt üyelerinden birine yapıldığı, daha sonra bu örgüt üyesinin de aldığı taşınmazı gerçek bir alıcıya sattığı, böylece gerçek alıcının ileride şikayet oluşabilecek konuya dahil olmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Hacker ile bilgi işlem çalışanı bilgileri toplamış

Örgütün bilgi ağındaki kilit iki kişiden birinin Ankara'dan getirilen bir bilgisayar korsanı (hacker) olduğu diğerinin ise Didim Belediyesi'nde çalışan bilgi işlem memuru olduğu tespit edildi. Hackerin, mağdurların kişisel bilgilerini yasal olmayan yollardan ele geçirdiği, bilgi işlem memurunun ise söz konusu mağdurların tapu bilgilerinin akışını sağladığı ortaya çıkartıldı. Öte yandan şüphelilerin Didim'de irtibat merkezi görünümlü ofis kurduğu, böylece kendilerini yasal bir oluşum gibi gösterdikleri belirtildi.

47 adrese eş zamanlı operasyon

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 47 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 4 şüpheli şahsın firari olduğu ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Göz altına alınan 39 şüpheliden 36'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 2 şüpheli daha ara yakalamalarla tutuklanırken, olayda tutuklu sayısı ise 38'e yükseldi.

Sahte pasaport mührü kullanmışlar

Sahte vekalet yöntemiyle 3 villa, 40 ev ve 9 arsayı sattığı tespit edilen şüphelilerin banka hesapları, araçları ve taşınmazlarına el konuldu. Ayrıca çağrı merkezi gibi kullanılan 2 daireden de 17 bilgisayar, 41 cep telefonu, 20 taşınmaza ait alım satım sözleşmesi, 38 vekaletname, 49 tapu, 3 milyon lira değerinde 9 çek, yabancı ülkeye ait pasaport mührü, yabancı ülkelere ait 4 noter kaşesi, 4 sahte pasaport, 4 noter makbuzu ele geçirildi.

Örgütün 1,7 milyarlık mal varlığı ortaya çıktı

MASAK raporu ve araştırmalar sonucunda şüphelilere ait 476 banka hesabına, 10 şüpheliye ait 70 taşınmaz mal varlığına ve 7 şüpheliye ait 16 adet araca tedbir kararı konulduğu öğrenilirken, örgütün el konulan mal varlıklarının değerinin 1 milyar 762 milyon TL değerinde olduğu tespit edildi.