Aydın'da Yasadışı Bahis ve Kumar Operasyonu: 35 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Yasadışı Bahis ve Kumar Operasyonu: 35 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da Yasadışı Bahis ve Kumar Operasyonu: 35 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın merkezli 13 ilde, 42 ayrı adreste gerçekleştirilen Yasadışı Bahis ve Kumar operasyonunda 35 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda organize suç örgütü çökertilirken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

09.08.2024 10:53
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Aydın'ın merkezli 13 ilde, 42 ayrı adreste 4 aylık çalışma sonucunda gerçekleştirilen Yasadışı Bahis ve Kumar operasyonunda organize suç örgütü çökertilirken, 35 şüpheli yakalandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Örgütlü Yasadışı Bahis ve Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 4 ay süren titiz çalışmalar sonucunda, ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, örgütün yurtdışı kaynaklı bahis ve online kumar altyapılarına entegre olarak tasarlayıp yönettikleri, bölgesel sınırlama olmaksızın, global ölçüde yayın yapan ve açık sistem tabir edilen yasadışı bahis siteleri üzerinden bahis ve online canlı kumar (casino) oyunları oynatmak suretiyle haksız kazanç sağladığını tespit etti. Suç örgütünün, içerisinde genel yönetim, admin, canlı destek, call center, bonus yönetimi, risk yönetimi, finans yönetimi, invite/marketing ve yazılım departmanları adı altında yapılanmak suretiyle organize bir şekilde suç faaliyetlerini işledikleri tespit edilen 35 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için harekete geçildi.

Aydın merkezli, Antalya, Niğde, İstanbul, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, Yalova, Ankara, Adana, Zonguldak ve Amasya olmak üzere 13 farklı ilde bulunan 42 ayrı adreste icra edilen operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak Aydın'a getirilirken, şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 35 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Yasadışı Bahis ve Kumar Operasyonu: 35 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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