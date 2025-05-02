Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı - Son Dakika
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Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

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Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı. Bir mezarı tahrip eden ayı cenazeyi mezardan çıkardı. Mezarlığı ziyarete giden yakınları, cenazenin mezarlığın dışında zarar görmüş halde olduğunu görerek durumu polise bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

02.05.2025 22:08  Güncelleme: 23:46
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Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan ayı, mezarlığa inerek bir mezarı tahrip etti ve cenazeyi mezardan çıkardı.

Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

YAKINLARI ŞOKE OLDU

Gümüşhane'de ve Doğu Karadeniz'de sürekli yayla evlerine girerek zarar vermesiyle bilinen ayılar bu kez mezarlığa indi. Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan mahalle mezarlığında yakınlarının mezarına ziyarete giden yakınları, cenazenin mezarlığın dışında zarar görmüş halde olduğunu görerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri mezarlığı şeritle çevirirken daha sonra bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de cenaze ve mezarlıkta inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ayı tarafından mezarından çıkarıldığı değerlendirilen ve tahrip olduğu belirlenen cenaze savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından tekrar defnedilecek.

Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı - Son Dakika

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