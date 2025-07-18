Ayşe Tokyaz Cinayeti: İkiz Kardeş Esra Tokyaz'dan Şok İddialar ve Ses Kaydı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Ayşe Tokyaz Cinayeti: İkiz Kardeş Esra Tokyaz'dan Şok İddialar ve Ses Kaydı Ortaya Çıktı

Ayşe Tokyaz Cinayeti: İkiz Kardeş Esra Tokyaz\'dan Şok İddialar ve Ses Kaydı Ortaya Çıktı
18.07.2025 14:18
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Hemşirelik öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesi olayında yeni detaylar ikiz kardeşi Esra Tokyaz tarafından ortaya çıktı. Esra Tokyaz, katil zanlısı Cemil Koç'tan aldığı ses kaydını paylaştı ve güvenlik görevlilerinin bilgi sakladığını iddia etti. Esra, Ayşe'nin ölümünden önceki şüpheli hareketleri, tehditleri ve güvenlik zafiyetlerini ifşa etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden İstanbul'a Hemşirelik Bölümü'nde eğitim almak için gelen 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, ayrılmak istediği eski polis memuru Cemil Koçtarafından öldürülerek bir valize konmuş, daha sonra İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yol kenarına bırakılmıştı.

Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşinin ölümüyle ilgili tv100'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AYŞE YALNIZ DEĞİL"

Tek başına kız kardeşinin izini süren Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz, "Yanımda kimse olmadığı için bir tanıklık bir iz bırakmak için yaptım. İyi ki de yaptım. Cemil Koç beni Ayşe'yi hiç kimsesiz olarak gördü. Eğer beni duyuyorsa bilsin ki bunun peşini bırakmayacağım. Kardeşim yalnız değil, ben onun yanındayım. Kardeşim burada olmasa bile ben onun her zaman arkasını savunacağım. Ayşe yalnız değil.

Son eve gittiğimde şüphelenmiştim. Şüphelendiğimde yedek bir telefon aldım. Polislerin ve Cemil'in benimle konuşmalarını. Bütün şüphelendiğim şeyleri oraya not aldım. Hepsini ses kayıtlarında kaydettim. Videolar çektim. Ekran fotoğrafları aldım.

"AYAKKABISIZ GİTMİŞ"

"Oraya gittiğimde Ayşe yok dedi. Ben diyorum ki ayakkabıları burada. Ayşe'yi bana ver diyorum. Bana diyor ki 'Ayşe gitmiş, ayakkabılarını unutmuş, ayakkabısız gitmiş diyor."

"ESRA BİRŞEY SORMA YANIMA GEL"

"Ayşe benden yüzükleri istediği zaman sadece dedi ki, 'Esra gel, hiçbir şey sorma, yanıma gel" dedi. Ben orada gözlerimi kapattım ve her şeyi hissettim. Biz ikiziz, neresi ağrıyor, ne oldu. Hepsini hissettim. Yedek telefon alarak koşa koşa oraya gittim. Bir saat içerisinde gittim, o bir saat içerisinde zaten olan olmuştu."

Yüzüğü satacağız dedi ben de dedim ki, ne satması onlar para etmez dedim. Başka bir şey yapın, geri verin dedim. Oradan Cemil bana dedi ki, "Sen çapsız, sen hayatında sevgi mi gördün, ilgi mi gördün. Benim aldığım hediyeleri kötülüyorsun" dedi. Bende tamam dedim. Yüzükleri Küçükçekmece'ye götürdüm. Orada Ayşe'nin ayakkabılarını gördüm ama 'Ayşe yok' dedi bana.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YALAN BİLGİ Mİ VERDİ?

"Ben ilk güvenliklere söylediğimde beni içeri almadılar sonrasın o zaman Cemil Koç saat kaçta çıktı bu bilgiyi bana verin yeter dedim. Onlarda yok dediler fakat onun öncesinde komşular sesleri duymuşlar güvenlikleri aramışlar. Güvenlikler bunu da bana söylemediler. Bana biz bilgi veremeyiz dediler. Biz sitenin güvenliğini sağlıyoruz dediler bende kardeşimde bu sitedeydi ve siz onun güvenliğini sağlayamamışsınız bırakında ben sağlayayım dedim. Bana sadece bu bilgileri verin gerisini hallederiz dedim. Onlarda biz yapamayız dediler fakat şunu bilin ki kardeşinizle birlikte saat 1.30'da çıktı dediler. Yani yalan. Cemil ile kardeşim değil o şapka takan kişi çıkmışlar."

Güvenlik görevlileriyle ilgili olarak ikiz karde Tokyaz, "Güvenlilik görevlileri zaten bu adam zaten birşey olmaz. Bu adam tekrar evine döner bize bela olur düşüncesi ile Cemil onlara para da vermiştir. Para verdiği için her şey bitmiştir."

"Cemil Koç ile Ayşe, 4 ay önce bir arkadaşın vasıtası ile internetten tanıştılar. Sosyal medya üzerinden."

CEMİL KOÇ'TAN NE ZAMAN ŞÜPHELENDİ?

"Hareketlerin son bir haftada şüphelendim. Kendisini o kadar gizliyordu ki. Ayşe'ye diyormuş ki 'mesajlarımızı sil ve bana tekrar ekran fotoğrafı at' Ben, Ayşe ile Cemil'i ayırmaya çalıştığım için bana 'senden nefret ediyorum' diyordu. 'Sen çok kötü bir insansın' diyordu' ben de sadece gülüyordum."

CEMİL KOÇ NE İŞ YAPIYORDU?

"Çalışmıyorsunuz ama maddi geliriniz çok yüksek bir mirastan dolayımı dedim. Sonra bana Allah bir kapı açtı 10 yaşındaki çocuk vasıtasıyla dedi. Nasıl dedim. Bir gün anlatırım dedi. Ben şu an yazılım işi yapıyorum dedi."

ELEKTRİK FATURALARIMIZA KADAR ÖĞRENİYORDU

"Bana istediğini yap git polise, bana kimse bir şey yapamaz diyordu. Bir arıyordu polisleri bütün ailemizin ne yaptığını, bizim elektrik faturalarımız kadar her şeyi öğreniyordu. Ayşe'ye demek istiyordu ki, borçlarınıza kadar öğrenebiliyor. Ailene ne yapabileceğimi sen düşün diyerek korkutuyordu."

ESRA TOKYAZ'IN KATİLDEN ALDIĞI SES KAYDI tv100'DE!

Esra Tokyoz tarafından alınan ses kaydında Cemil Koç, "Değişik değişik ifadeler verip, ağız burun şöyle böyle.." sözleri söylüyor bunun üzerine Esra Tokyaz, ifadelerine nereden ulaştığını sorduğunda "Ben her şeyi biliyorum sen zaten merak etme, senin verdiğin ifadeyi satırı satırına biliyorum" cevabını veriyor.

KAYNAK: TV100

3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayşe Tokyaz Cinayeti: İkiz Kardeş Esra Tokyaz'dan Şok İddialar ve Ses Kaydı Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayşe Tokyaz Cinayeti: İkiz Kardeş Esra Tokyaz'dan Şok İddialar ve Ses Kaydı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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